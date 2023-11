'ศุภณัฏฐ์' เดบิวต์! 'โอเอช ลูเวิน' เปิดรังถล่ม 'โกรเทนเบิร์ก' 5-0 ฉลุย 16 ทีมเบลเยียม คัพ

เกมนี้ โอเอช ลูเวิน อีกหนึ่งทีมของคนไทยซึ่งเล่นอยู่บนลีกสูงสุดของเบลเยียม ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยนในครึ่งแรก โอเอช ลูเวิน ทะลวงประตูนำห่าง 3-0 จาก ราซ ชโลโม่, ฟลอเรียน มิเกล และมาติเยอ เมอร์เท่นส์ กัปตันทีม และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

จากนั้นครึ่งหลังนาที 68 โอเอช ลูเวิน เปลี่ยนตัวส่ง ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ลงมาแล่นแทน โยเรน ดอม โดยยังคงเป็นทีมเจ้าบ้านที่ครองเกมได้ดีกว่า และยิงเพิ่มได้อีก 2 ลูกจาก เอเซเคล บานซูซี่ และโคแนน เอ็นดรี้ จบเกม โอเอช ลูเวิน ถล่มคว้าชัยเหนือ เอลีน โกรเทนเบิร์ก 5-0 ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป

สำหรับการลงสนามในเกมนี้ของ “แบงค์” ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา เป็นสัญญาณที่ดีของทัพ” ช้างศึก” ทีมชาติไทย ซึ่งเตรียมที่จะมีโปรแกรมลงสนามทำศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง เปิดบ้านพบ ทีมชาติจีน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.30 น. ซึ่งทีมชาติไทยมีแผนที่จะเรียกตัวศุภณัฏฐ์กลับมาช่วยทีมชาติไทยด้วย

