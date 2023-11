'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง กกต.สอบพรรค-นักการเมืองจี้ยุบ กอ.รมน.ขัด รธน.- กม.พรรคการเมืองหรือไม่

จะมีอำนาจหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงในราชอาณาจักร รวมทั้งการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกทั้ง พรป.

THAIPBSNEWS: ยกระดับ “กอ.รมน.” หัวใจงานด้านความมั่นคงการเสนอยุบ กอ.รมน.ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้าง กอ.รมน.ในหลายรัฐบาล แต่ยังมีภาพจำเดิมคือ งานความมั่นคงภายใน งานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้ง กอ.รมน. (กอ.ปค.)เมื่อ 50 ปีก่อน ร.ศ.ดร.

SIAMRATH_ONLINE: 'นายกฯเศรษฐา' ชื่นชม'กองทัพ' เดินหน้า 'หนองวัวซอโมเดล' แบ่งที่ดินทหารให้ประชาชนทำกิน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 25 ธ.ค.นี้วันที่ 31 ต.ค.2566 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ว่า เป็นการประชุมร่วมกับ กอ.รมน.

THAIPBS: จับกระแสการเมือง 1 พ.ย.2566 'เศรษฐา' คืนดาบกองทัพ ไม่ยุบ กอ.รมน.ยุบกอรมน Saveประชาชน ติดเทรนทวิต X ข้ามวันหลังจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เดินสายมอบนโยบายครั้งแรกที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐ มนตรี ซึ่งตามโครงสร้างนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.รมน.หรือเป็นหัวหน้าของหน่วยงานท่ามกลางกระแสข่าวลือก่อนหน้าเรื่อง “ยุบ กอ.รมน.

THAIPOST: เคาะอีก 3 พื้นที่ทหาร ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาที่ดินเป็นของขวัญปีใหม่พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.รมน.) เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

MGRONLINELIVE: 'เศรษฐา' ค้านยุบ กอ.รมน.เตรียมไปพูดคุยมอบนโยบายบ่ายนี้ แย้มมีแถลงข่าวใหญ่เศรษฐาไม่เห็นด้วยข้อเสนอยุบกอ.รมน.แย้มฟังข่าวใหญ่บ่ายนี้ เมื่อเวลา 10.27 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอ

KOM_CHAD_LUEK: นายกฯประชุม 'กอ.รมน.' สุดหวาน ชมกองทัพ คลอด 'หนองวัวซอโมเดล'นายกรัฐมนตรีเผย ประชุมร่วมครั้งแรกกับ กอ.รมน. มอบหมายภารกิจขอให้มาดูเรื่องความมั่นคง ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจ ดีใจแนวคิดเอาที่ดินทหารมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์คืบหน้า เกิดโครงการ 'หนองวัวซอโมเดล' ที่อุดรธานี ปัดเรื่อง ยุบ ' กอ.รมน.

