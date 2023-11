'ลิเบอเรเตอร์'เปิดบริการพอร์ต'Credit balance”พร้อมเทรดแล้ววันนี้

“ด้วยคอนเซปต์ของการลงทุนรุ่นใหม่ เราทำให้ทุกขั้นตอนรวดเร็วขึ้น ซึ่งวิธีการเปิดบัญชีเป็นการเพิ่มบัญชีปกติเข้ามาให้ลูกค้า สามารถสมัครได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนผ่านช่องทางทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์” นางสาวภาวลิน กล่าวเสริม

นักลงทุนท่านใดที่สนใจใช้บริการพอร์ต “Credit balance” กับ LIBERATOR สามารถสมัครได้ โดยลูกค้ารายใหม่เริ่มต้นด้วยการคลิก "เปิดบัญชีผู้ใช้" และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย จากนั้นทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยการ 3.เลือกประเภทบัญชี "Credit Balance" และกรอกรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

สำหรับลูกค้ารายเก่าที่มีบัญชีอยู่แล้ว สามารถทำตามสามขั้นตอนดังกล่าวได้ทันที เพียงเท่านี้ก็มีบัญชีพร้อมเทรดเป็นของตนเองแล้ว

