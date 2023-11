'ราคาทองวันนี้' เปิดตลาด 2 พฤศจิกายน 2566 ปรับลง 150 บาท เช็กราคาทองล่าสุด

00 บาททองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ บาทละ 33,900.00 บาท

THANSETTAKIJ: 'ตรวจหวย' ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2566 ทุกรางวัลที่นี่'ตรวจหวย' ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หวยงวดนี้ออกเลขอะไร เช็คทุกรางวัลได้ที่นี่ สำหรับรางวัลที่ 1 รับไปเลย รางวัลละ 6,000,000 บาท

แหล่ง: Thansettakij

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 คงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ทองรูปพรรณ 34,500 บาท ทองคำ 2 สลึง 17,000 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,500 บาท ราคาอัปเดต ล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

แหล่ง: Thairath_News

MGRONLINELIVE: ราคาทองทรงตัว [+0] รูปพรรณขายออก 34,500 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงจากการปิดตลาดวานนี้ โดยทองแท่ง รับซื้อบาทละ 33,900 บาท ขายออกบาทละ 34,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 33,291.36 บาท ขายออกบาท

แหล่ง: MGROnlineLive

THANSETTAKIJ: อากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่สภาพอากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.รายงานสถานการณ์ประจำวันนี้ ปรากฏว่า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

แหล่ง: Thansettakij

PRACHACHAT: ช่อง 3 ยกทัพ ละคร-ซีรีส์-วาไรตี้ จัดเต็มความบันเทิงตลอดเดือน พ.ย.ช่อง 3 จัดเต็มความบันเทิง เดือน พฤศจิกายน 2566 ครบเครื่อง-ครบรส ไปกับ ละคร ซีรีส์ และวาไรตี้คุณภาพ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ช่อง 3 แกะกล่องความบันเทิงเดือน

แหล่ง: prachachat

PRACHACHAT: 79 ห้างภูธรจัด Local Low Cost เฟส 2 ลดราคาสินค้า 1-10 พฤศจิกายนนี้ค้าส่ง-ค้าปลีกภูธร 79 รายทั่วประเทศ จัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ Local Low Cost บทที่ 2 ตั้งแต่ 1-10 พฤศจิกายน 2566 นี้ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2566

แหล่ง: prachachat