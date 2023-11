'ภูมิธรรม' แนะ อคส. เดินหน้าใช้จุดแข็ง ช่วยเอมเอ็มอี

“ได้ให้นโยบายไปว่า จะต้องทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ถ้าไม่ทำตามวัตถุประสงค์ ก็จะล้มเหลวไปเรื่อย เหมือนอย่างองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หรือ ร.ส.พ. ที่ไม่ทำงานตามภารกิจ และถูกปิดไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปยุบ อคส. แค่เห็นว่า อคส. มีบทบาทที่จะทำงานได้ มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ก็ต้องไปทบทวนตัวเอง แต่ทั้งหมดนี้ ก็ต้องเป็นการทำงานตามภารกิจที่มีอยู่”นายภูมิธรรมกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้มีการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ต้องเคลียร์ตัวเองให้สังคมเห็น อยากให้ปรับปรุงแก้ไข เพราะที่ผ่านมา ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องภาพพจน์ ต้องทำให้ดีขึ้น ส่วนคดีคั่งค้างต่าง ๆ ที่ อคส. ถูกมองเป็นจำเลยสังคม ก็ต้องรีบเคลียร์ให้จบ ไม่อยากสาวว่าใครผิดใครถูก แค่อยากทำให้จบ'ภูมิธรรม' ยันเงินดิจิทัลวอลเล็ต ยึดไทม์ไลน์เดิม ยันยังไม่มีเหตุให้เพื่อไทยเสียเครดิตพาณิชย์ ชง นบข. ไฟเขียว 4 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าววงเงิน 6.

“พาณิชย์”เตรียมเสนอ นบข. วันที่ 1 พ.ย.นี้ ไฟเขียว 4 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 66/67 วงเงิน 69,043.03 ล้านบาท ตั้งเป้าดูดซับข้าวปริมาณรวม 14 ล้านตัน ทั้งให้สินเชื่อชะลอการขาย สินเชื่อรวบรวมข้าว ชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อก และจ่ายไร่ละ 1,000 บาท ให้เกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน มั่นใจดูแลราคาข้าวให้สูงขึ้น และวงเงินที่ใช้ ไม่มีปัญหาเพดานหนี้

