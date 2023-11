'ฟอร์ด ฐิติพงศ์' ผุดโปรเจกต์วันเกิด ชวนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

จะอายุครบรอบอายุ 23 ปี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ สำหรับนักแสดงหนุ่ม ฟอร์ด-ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย ซึ่งปีนี้ทางหนุ่มฟอร์ดตั้งใจอยากจะจัดงานวัดเกิดที่สร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกเรา เลยชวนแฟน ๆ ชาว #ComeFortZon มาร่วมกันมอบสิ่งดี ๆ คืนให้สู่สังคม กับงานที่ใช้ชื่อสุดเก๋ว่า"Fort The Ocean"

ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน นี้ ณ Bravo Hall ชั้น4 @Bravo BKK (Show DC) ลงทะเบียนรับบัตรฟรีถึง 31 ตุลาคม นี้ เวลา 23.59 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

โดยหนุ่มฟอร์ด เปิดใจ ถึงงานในครั้งนี้ว่า"วันเกิดของผมปีนี้ ผมอยากมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมครับ อยากใช้เสียงของผมในการประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ออกไป ตอนนี้ผมสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล ปีนี้เลยอยากให้ทุกคนได้รับรู้ เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สัตว์ รวมถึงโลกในอนาตคของเราครับ โดยในงานนี้นอกจากที่ทุกคนจะได้มาเจอ มาใกล้ชิดกับผมแล้ว ที่หน้างานยังกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งบูธหน้างาน เพื่อหารายได้ให้กับมูลนิธิเกี่ยวกับท้องทะเล มินิคอนเสิร์ต อาจจะมีอะไรและเกมสนุก ๆ ด้วยครับ ทุกคนที่สนใจ... headtopics.com

