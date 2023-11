'พีค' เล่าจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ เปิดเหตุผลเคยห่าง 'ต๊อด' ไลฟ์สไตล์ต่างเกินไป

: มีพี่ที่สนิทแนะนำค่ะ จำได้วันแรกต๊อดได้ยินพีคร้องเพลงเลย โปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันเหงาเกินไป อยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหม เขาก็คงอาจจะไม่เคยเจอมั้งคะ: แรกๆ เราก็สู้นะ เพราะเราชอบลองไปใช้ชีวิตสไตล์เขาดู พีคก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนเขาค่ะ เขาใช้ชีวิตแบบนี้ พีคก็มองแล้วพีคไปใช้ด้วย แล้วเราใช้ไม่ได้เราก็บอกเขาว่าเราเหนื่อย ก็คุยกันก็มีตีกันอีกก็ร้องไห้ พีคก็เลยตัดสินใจว่างั้นพีคไปดีกว่าแบบเต็มๆ ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 11.00 น. ทางช่องวัน31

