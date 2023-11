'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' ปมสส.คุกคามทางเพศ ทำพรรคร้าว ซัด แกนนำนิ่งมาก

พรรคก้าวไกลเสียหาย ถูกโจมตี วิจารณ์ ไม่ใช่แค่กรณีเรื่องการคุกคามทางเพศเท่านั้น แต่ยังทำให้ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ไว้ใจ ไม่มั่นใจ ที่จะให้ลูกหลานของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือทำงานกับคนของพรรค

