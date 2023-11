'ประพันธุ์' เผยศาลอุทธรณ์ยกฟ้องพันธมิตรฯ คดีควรจะต้องถึงที่สุดแล้ว หากยื่นฎีกาก็ต้องร้องอสส.

ส่วนทางโจทก์จะมีการยื่นฎีกาต่อหรือไม่นั้น ตนเห็นว่า สองศาลยกฟ้องแล้วคดีควรจะต้องถึงที่สุดแล้ว แต่มีหนึ่งในผู้พิพากษาที่อยู่ในองค์คณะทำความเห็นแย้ง ก็อาจเป็นข้ออ้างให้พนักงานอัยการยื่นฎีกาได้ ซึ่งจะต้องขอความเป็นธรรมไปยังอัยการสูงสุด เพื่อขอให้พนักงานอัยการไม่ยื่นฎีกา

ส่วนจุดยืนทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจากนี้นั้น ปัจจุบันแกนนำก็ได้สลายตัวกันไปหมดแล้ว การชุมนุมทางการเมืองที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น เป็นเรื่องของกลุ่มอื่น ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนและประชาธิปไตยแต่อย่างใด เพราะที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมามากพอแล้ว

THAIPBS: ครบรอบ 15 ปี ! ชวนรู้จัก 'ดาวเทียมไทยโชต' ขึ้นสู่วงโคจร เมื่อ 1 ต.ค. 2551เนื่องในโอกาส ครบรอบ 15 ปี Thai PBS Sci & Tech ชวนรู้จัก 'ดาวเทียมไทยโชต' (THEOS-1) ซึ่งได้ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2551 โดยจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้าง ตามมาอ่านกันได้เลย

MGRONLINELIVE: 'เสรี' ชี้ชายขับไล่หมอพรทิพย์ที่ไอซ์แลนด์เป็นคนก้าวร้าว ชอบหรือไม่ก็ไม่มีสิทธิ์ทำนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่แพทย์หญิงพรทิพย์ โรจน์สุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา ถูกบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านอาหารในไอซ์แลนด์ไล่ออกจากร้าน ว่า เป็นพฤติกรรมการแสดงความไม่พอใจที่ก้าวร้าว ซึ่งจะชอบหรือไม่ชอบ ก็ไม่มี

THAIRATH_NEWS: บิ๊กทิน กับ งานหินไม่ใช่ ประเทศไทย จะมี รมว.กลาโหม ที่ เป็นพลเรือน สมัยแรกเมื่อปี 2540 รมว.กลาโหม ชื่อ ชวน หลีกภัย ปี 2551 รมว.กลาโหม ชื่อ สมัคร สุนทรเวช ปี 2551

THAIPBS: ทักษิณกลับไทย : ศาลฎีกาฯ บังคับโทษ 3 คดี สั่งจำคุก “ทักษิณ” 8 ปีศาลฎีกาฯ บังคับโทษ 3 คดี นับโทษรวม “ทักษิณ” ติดคุก 8 ปี มีคดีนับโทษต่อคดีเดียว หลัง ตม.ทอ.ดอนเมือง นำเข้ามอบตัวรับข้อหา 3 คดี ตั้งแต่ปี 2551-2552

THAIPOST: สว.ประพันธุ์ ชี้ 'เศรษฐา' มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม รธน. ปมเก็บเงินค่าข้ามสะพานพระโขนงนายประพันธ์ คูณมี สว.อภิปรายว่า มองว่า นายเศรษฐามีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา160(4)และ(5) กรณีที่บริษัท แสนสิริ ไปขออนุญาตกทม.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระโขนง เชื่อมต่อที่ดินฝั่งอ่อนนุช ข้ามไปยังฝั่งพระโขนง เ

INNNEWS: เปิดเส้นทาง 'ทักษิณ' กลับไทย จากดอนเมืองสู่เรือนจำเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางกลับไทยในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 หลังจากหลบหนีอยู่ต่างประเทศยาวนานถึง 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2551

