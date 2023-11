'บิ๊กทิน' หยามก้าวไกลชงยุบ 'กอ.รมน.' ได้เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาล!

ผู้สื่อข่าวถามว่า การปรับโครงสร้างกำลังพลของกองทัพ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายสุทิน กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวกำลังสรุปมาให้เป็นระยะๆ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการสรุปแนวทางว่าจะปรับอย่างไร เพราะฉะนั้นยังไม่เห็นแนวทางการปรับลดอย่างเป็นรูปธรรม เพราะยังไม่มีการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามแผนเดิมที่กองทัพได้ทำมาคือปรับตามแผนราชการที่ทำไว้ คาดว่าปี 2570 จะสามารถปรับกำลังพลได้เยอะ และจะมีการเพิ่มมาตราการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแบบใหม่...

เมื่อถามว่า มีเป้าหมายที่จะทำให้กำลังพลลดลงเท่าไหร่ นายสุทิน กล่าวว่า ตัวเลขยังไม่ชัดเจน กำลังทำอยู่ แต่ยืนยันว่าลดลงเยอะ ในปี 2570 เชื่อว่ากำลังพลโดยเฉพาะระดับนายพล จะลดลงไม่น้อยกว่า 20-30% ขณะเดียวกันก็ต้องคำนวณงบประมาณที่จะไปใช้ในการจ่ายให้กับผู้ที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กับเงินที่จะใช้หากกำลังพลขออยู่ต่อ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการจ่ายให้กำลังพลที่เกษียณก่อนกำหนดจะคุ้มกว่า...

ถามว่า เมื่อกำลังพลลดลงแล้ว ภารกิจของกองทัพจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็ต้องมีการปรับตามบริบทเดิม โดยเฉพาะภัยคุกคามใหม่ เมื่อถามถึงนโยบายการเกณฑ์ทหาร หรือการรับสมัครทหารทางออนไลน์ นายสุทิน กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (1 พ.ย.

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะใช้วิชาทหารโอนมาเป็นหน่วยกิตใช่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่แบบนั้น แต่ตอนนี้มีระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถใช้เทียบวุฒิได้ เพราะฉะนั้นใครกำลังศึกษาอยู่ก็สามารถเรียนต่อได้เลยแม้ต้องเกณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ เมื่อถามอีกว่า ทางกองทัพจะประสานกับทางมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ได้มีการคุยไว้แล้ว และจะทําเอ็มโอยูกับทบวงมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มนำร่องบางแห่งก่อน และจะพยายามให้ครอบคลุมทั้งหมด เพราะขณะนี้สถาบันการศึกษาก็ต้องการนักศึกษา และผู้ที่มาเป็นทหารเกณฑ์...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THAIPBSNEWS: ยกระดับ “กอ.รมน.” หัวใจงานด้านความมั่นคงการเสนอยุบ กอ.รมน.ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้าง กอ.รมน.ในหลายรัฐบาล แต่ยังมีภาพจำเดิมคือ งานความมั่นคงภายใน งานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้ง กอ.รมน. (กอ.ปค.)เมื่อ 50 ปีก่อน ร.ศ.ดร.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBS: ​สมรภูมิใหม่! ยุบหรือไม่ กอ.รมน. | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสปฏิบัติการชงกฎหมายยุบ กอ.รมน.ของพรรคก้าวไกลไม่ง่ายซะแล้ว หลังจากนายกฯออกมาแสดงท่าทีว่าไม่เอาด้วย แถม กอ.รมน...

แหล่ง: ThaiPBS | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: 'นายกฯเศรษฐา' ชื่นชม'กองทัพ' เดินหน้า 'หนองวัวซอโมเดล' แบ่งที่ดินทหารให้ประชาชนทำกิน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 25 ธ.ค.นี้วันที่ 31 ต.ค.2566 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ว่า เป็นการประชุมร่วมกับ กอ.รมน.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBS: จับกระแสการเมือง 1 พ.ย.2566 'เศรษฐา' คืนดาบกองทัพ ไม่ยุบ กอ.รมน.ยุบกอรมน Saveประชาชน ติดเทรนทวิต X ข้ามวันหลังจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เดินสายมอบนโยบายครั้งแรกที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐ มนตรี ซึ่งตามโครงสร้างนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.รมน.หรือเป็นหัวหน้าของหน่วยงานท่ามกลางกระแสข่าวลือก่อนหน้าเรื่อง “ยุบ กอ.รมน.

แหล่ง: ThaiPBS | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: เคาะอีก 3 พื้นที่ทหาร ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาที่ดินเป็นของขวัญปีใหม่พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.รมน.) เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'เศรษฐา' ค้านยุบ กอ.รมน.เตรียมไปพูดคุยมอบนโยบายบ่ายนี้ แย้มมีแถลงข่าวใหญ่เศรษฐาไม่เห็นด้วยข้อเสนอยุบกอ.รมน.แย้มฟังข่าวใหญ่บ่ายนี้ เมื่อเวลา 10.27 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕