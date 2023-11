'นายกฯ' แวะสำรวจร้านอาหารทำเนียบรัฐบาล 'แม่ค้า' โอดสินค้าแพงขึ้นทุกอย่าง

จากนั้นนายกฯ ได้เยี่ยมชมร้านกาแฟซิตี้พลัส ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มาประกอบอาชีพ โดยได้สอบถามถึงการเข้ามาทำงาน พร้อมสั่งกาแฟอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาล รวมทั้งได้ขนมเค้กช็อกโกแลต ขณะเดียวกันยังได้ให้ทิปกับทางร้านจำนวนเงิน 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมสั่งให้คณะทำงานสั่งไอศครีมวนิลา มารับประทาน ร่วมกับเค้กช็อกโกแลต ในช่วงเที่ยงด้วย

