'ดิ เอมเมอรัลด์'ฉลองครบรอบ 31 ปีรับสิทธิพิเศษมากมายช่วงพ.ย.นี้

โดยจะมีโปรโมชั่นพิเศษสุดกับ 3 โปรสุดคุ้มให้เลือก 1. เจ้าของวันเกิดรับส่วนลดทันที 20% เมื่อมาใช้บริการน้อยกว่า 5 ท่าน 2. เจ้าของวันเกิดทานฟรี!!! เมื่อมาใช้บริการ 5 ท่านขึ้นไป 3. เจ้าของวันเกิดทานฟรี พร้อมรับฟรีเค้กวันเกิด 1 ปอนด์เมื่อมาใช้บริการ 10 ท่านขึ้นไป เพียงจองล่วงหน้าและแสดงบัตรประชาชนในวันเข้าใช้บริการ ก็รับสิทธิ์ส่วนลดได้ทันที (จำกัดท่านละ 1 สิทธิ์เท่านั้น)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: “ดิ เอมเมอรัลด์” จัดโปรฉลอง 31 ปี ให้คนเกิดเดือน พ.ย. มากินบุฟเฟต์ฟรี!“พฤศจิกายน” เดือนฉลองครบรอบ 31 ปีของ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดโปรจัดเต็มให้เจ้าของวันเกิดในเดือนนี้ได้มาฉลองกันแบบจุใจ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: กรมอุตุฯเตือนตอนบนอากาศเย็น สัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวเริ่มชัดขึ้นกรมอุตุฯ เผยช่วง 31 ต.ค.- 1 พ.ย.นี้ มวลอากาศเย็น-ลมหนาวเริ่มแผ่ลงมา ชี้สัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวเริ่มชัดขึ้น

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: “ไอคอนสยาม” ฉลองครบรอบ 5 ปี รังสรรค์กิจกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ 9–11 พ.ย.นี้ ณ ริเวอร์ พาร์คไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จ ‘ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled’...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ปลัดพลังงานรอความชัดเจนนโยบาย 'พีระพันธุ์' ลดราคากลุ่มเบนซินยกแผงหรือไม่ 7 พ.ย.นี้ปลัดพลังงานรอความชัดเจนนโยบาย 'พีระพันธุ์' ลดราคากลุ่มเบนซินยกแผงหรือไม่ 7 พ.ย.นี้ หรือจะลดเฉพาะแก๊สโซฮอล์ 95 ในอัตรา 2.50 บาท/ลิตร นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้รอนโยบายจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงานว่าจะให้มีการลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจาก ครม.วันที่ 31 ต.ค.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBS: เปิดทาง 3 กลุ่มสินค้าเกษตร บินถกเวที FTA -EFTA ต้นพ.ย.กรมเจรจาฯ เตรียมบินถก FTA -EFTA ไทย ต้นพ.ย.นี้ หวังดัน GDP ไทย เพิ่มมูลค่า ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม ภาคบริการ วันนี้ (31 ต.ค.

แหล่ง: ThaiPBS | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: จีนประกาศพิธีฌาปนกิจ “หลี่ เค่อเฉียง” ลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นเกียรติสำนักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนรายงานเมื่อวันอังคาร ( 31 ต.ค. ) ว่า พิธีฌาปนกิจศพนาย หลี่ เค่อเฉียง อดีตนายกรัฐมนตรีของจีนจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสฯ นี้ ( 2 พ.ย.)

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕