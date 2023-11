'กระจกเงา' ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ดูแลสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ UltraMirror™ ทั้งหมดถูกผลิตขึ้นในโรงงานแห่งนี้ ซึ่งพวกเขามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการผลิตกระจก โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ UltraMirror™ เคลือบด้วยเงินและปราศจากทองแดง ภูมิใจที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองรายการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ UltraMirror™ ได้แก่ UltraMirror™ with Vinyl และ UltraMirror™ Life

UltraMirror™ with Vinyl: การ์เดียน กลาส มีความภูมิใจที่จะผลักดันการผสมผสานระหว่างกระจกคุณภาพสูงเข้ากับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ชั้นไวนิลที่เพิ่มเข้ามานี้ทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ ชิ้นส่วนกระจกที่แตกร้าวร่วงหล่นและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการ เคลือบเงาด้วยโลหะเงินบนกระจกโฟลตคุณภาพสูง แผ่นฟิล์มไวนิลที่ติดอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลือก เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจกเงา UltraMirror™...

ในปีที่ผ่านมา Guardian Glass Asia Pacific and Chaina (APAC) ได้รับเกียรติในการแต่งตั้ง น.ส.อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สำหรับการเปิดตัว UltraMirror™ with Vinyl และ UltraMirror™ Life ในตลาดภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ในวันนี้ การ์เดียน กลาส ได้เชิญคุณ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มาร่วมพูดคุยในฐานะของผู้ใช้งาน เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กระจกเงาทั้ง 2 ตัวนี้ headtopics.com

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ BMI OCEAN LIFE CHALLENGE 2023 ส่งเสริมพนักงานสุขภาพดีพร้อมดูแลลูกค้า ตามแนวคิด LOVE YOUR HEALTHบมจ. อ่านเพิ่มเติม ⮕

Digital Life รวมข่าวที่เกี่ยวกับ Digital Lifeรวมข่าว Digital Life เกาะติดข่าวของ Digital Life ข่าวด่วนของ Digital Life ที่คุณสนใจ ติดตามเรื่อง Digital Life อ่านเพิ่มเติม ⮕

ออมสิน จับมือ JGS ร่วมหนุนแหล่งทุนเปลี่ยนอุปกรณ์พลังงานสะอาดออมสิน ร่วมมือ JGS ปล่อยสินเชื่อรักษ์โลก ดูแลสิ่งแวดล้อม หนุนคนไทยติดตั้งพลังงานสะอาด หรือซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จัดดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99%ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 199 บาท/เดือน สำหรับผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR - 2. อ่านเพิ่มเติม ⮕

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากOCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE LOVE (Virtual) RUN 4 Regions ภาคใต้ บมจ. อ่านเพิ่มเติม ⮕

Apple Central World และ Apple Music ร่วมฉลอง Melody of Life เทศกาลดนตรีกลางกรุงApple Central World และ Apple Music ร่วมฉลองเทศการดนตรีกลางกรุง Melody of Life เชิญเหล่าศิลปินร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรี อ่านเพิ่มเติม ⮕

Rabbit Life ชวนคุณกระโดดออกไปใช้ชีวิตกับผลงานศิลปะ “Rabbit Life | BENZILLA Level Up Life Edition”ชาว Street Art ทั้งหลายเตรียมกระโดดออกไป ให้ชีวิตได้ Level Up กับ “Rabbit Life | BENZILLA Level Up Life Edition” การร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระหว่าง “แรบบิท ประกันชีวิต” หรือ Rabbit Life และ “BENZILLA” คุณปริญญา ศิริสินสุข Street Artist ชื่อดังของเมืองไทย ผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์สุดเท่ 'LOOOK' มาร่วมปล่อยแคมเปญสุดคูลย้ำชัดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ “คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต ด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ และเข้าใจง่าย” เอาใจคนที่มีไลฟ์ไตล์ชื่นชอบในศิลปะ และชอบค้นหาสีสันใหม่ให้ชีวิต ได้เข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกันกับ Rabbit Life ประกันชีวิต “BENZILLA” เล่าว่า “ผมได้รับการติดต่อจากทาง Rabbit Lif อ่านเพิ่มเติม ⮕