ไอเดียดี! หมออนามัยเชียงราย จัดทำแผงยาให้คนไข้สูงวัย เข้าใจง่าย ป้องกันกินยาเกินขนาด

ได้โพสต์คลิปวิดีโอการลงพื้นที่บริการประชาชน ซึ่งเป็นคนไข้สูงอายุในชุมชน โดยมีไอเดียดีทำเป็นแผงยาอธิบาย เพื่อให้กินหลังอาหารเช้า-เย็น แบบเข้าใจง่าย เพราะเป็นห่วง กลัวว่าคนแก่จะกินยาเกินขนาด อย่างไรก็ตาม หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ต่างได้รับคำชมจากชาวเน็ต ว่าดูแลใส่ใจคนไข้เป็นอย่างดี ทำหน้าที่ได้สุดยอด แถมไอเดียดี อธิบายให้ชาวบ้านคนแก่เข้าใจง่าย

