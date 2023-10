ไอคอนสยามเตรียมฉลอง 5 ปี ยิ่งใหญ่อลังการ

ทำไมอภิมหาโครงการซึ่งเป็นไฮไลต์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทำไมเป็นอันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลก

หลังจากการเปิดตัวโครงการมูลค่าการลงทุนเกือบ 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนสูงสุดในสมัยนั้น และเปิดให้บริการตั้งแต่ 9 พ.ย.2561 อย่างยิ่งใหญ่ โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสยามพิวรรธน์, เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จนถึงปีนี้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 “ไอคอนสยาม” เตรียมประกาศความสำเร็จและเตรียมทุ่มงบถึง 500 ล้านบาท เพื่อฉลองกับความสำเร็จระดับโลก

ช่วงที่ผ่านมาไอคอนสยามสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานมากกว่า 300,000 อัตรา เพิ่มมูลค่าของที่ดินบริเวณถนนเจริญนครและใกล้เคียง จากตารางวาละ 150,000 บาท ในปี 2561 ขยับขึ้นเป็น 640,000 บาท ในปี 2566 headtopics.com

ไอคอนสยามนับเป็นไอคอนิกหรือสัญลักษณ์การนำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก “The Best of Thailand Meets The Best of The World” เป็นการนำเสนอคุณงามความดีในทุกมิติของความเป็นไทย พร้อมความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการเมืองด้วยแนวคิดความยั่งยืน เติบโต และทำธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การร่วมกันรังสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ทำให้มีการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน...

สำหรับการจัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.2566 จะเป็นงานอีเวนต์ระดับโลก ที่จับมือรวมพลัง 5 พันธมิตรระดับโลก ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส สร้างมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในรูปแบบ “World Collaboration” ที่มีครบทั้งรายการโปรโมชัน และกิจกรรมบันเทิงมากมาย headtopics.com

ละครของนักโทษเด็ดขาดทักษิณถึงวันนี้ 2 เดือนกว่าแล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจาก 8 ปี เหลือ 1 ปี แต่ยังไม่ติดโทษจริงสักวันเดียว แสดงถึงการฉ้อฉลแม้กระทั่งโทษจำคุก โดยปกติแล้วคนที่นอนในโรงพยาบาลนานขนาดนี้น่าจะมีอาการโคม่ามากใ อ่านเพิ่มเติม ⮕

อดีตนายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เค่อเฉียง ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 68 ปีอดีตนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันศุกร์ด้วยวัย 68 ปี เกือบ 7 เดือนหลังจากเกษียณจากการดำรงตำแหน่งนานร่วม 10 ปี อ่านเพิ่มเติม ⮕

เอสซีจี แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2566 ชะลอตัวจากเศรษฐกิจภูมิภาคยังไม่ฟื้นปรับตัวเดินหน้าต่อด้วย 3 กลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจผันผวนเอสซีจี แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2566 ชะลอตัวจากเศรษฐกิจภูมิภาคยังไม่ฟื้นปรับตัวเดินหน้าต่อด้วย 3 กลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจผันผวนรัดเข็มขัด ลดต้นทุนพลังงาน - ทบทวนการลงทุน เน้นธุรกิจเติบโตสูง - เร่งเครื่องนวัตกรรมกรีนสู่ตลาดโลก ผลประกอบการเอสซีจี ไตรมาส 3 ปี 2566 ชะลอตัวจากตลาดภูมิภาคยังไม่ฟื้น วัฏจักรปิโตรเคมีขาลง ส่งออกหดตัว ดอกเบี้ยสูง... อ่านเพิ่มเติม ⮕

สาวแรงงานเกือบไม่รอดถึงไทย แฉนายจ้างบังคับทำงานในสงครามนครพนม สาวแรงงานไทย วัย 31 ปี แฉนายจ้างอิสราเอลบังคับทำงานขณะเกิดสงคราม ยอมหนีเอาชีวิตรอดกลับไทย โร่แจ้งกระทรวงแรงงานทวงค่าจ้างเงินเดือนสุดท้าย ส่วนหนุ่มแรงงาน วัย 32 ปี เดินทางไปทำงานแค่ 15 วัน เกิดสงคราม ต้องยอมกลับไทยเอาชีวิตรอด ยอมแบกหนี้ 1.5 แสนบาท คาดหวังกลับไปทำงานอีกหากสงครามสงบ พบแรงงานไทยชาว จ. อ่านเพิ่มเติม ⮕

เจาะ 16 ไฮไลต์ ‘โก โฮลเซลล์’ ค้าส่งแบรนด์แรกไทยของกลุ่มเซ็นทรัลเปิดโฉมอย่างเป็นทางการ โก โฮลเซลล์ ค้าส่งแบรนด์ใหม่ จาก เซ็นทรัล รีเทล ครั้งแรกในรอบ 74 ปี พร้อมเจาะลึก 16 ไฮไลต์ ค้าส่งแบรนด์ใหม่ พร้อมวางแผน 5 ปี เปิดให้ครบ 50 สาขา งบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท อ่านเพิ่มเติม ⮕

เศรษฐา เผยคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เหตุโจมตีอิสราเอล-ฮามาสเศรษฐา เผยแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล เตรียมใช้แผนซ้อนแผน ดึงคนไทยกลับประเทศ เสนอเงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยต่ำ 30 ปี อ่านเพิ่มเติม ⮕