ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ “สส.ฝั่งธนฯ” ไม่รับสาย-ติดต่อไม่ได้

หลังที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและสส. มีมติ ขับ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส. กทม. พรรคก้าวไกล ออกจากพรรค จากกรณี ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศ แต่เนื่องจากเสียงไม่เพียงพอ จึงทำได้เพียงแค่คาดโทษและสั่งให้ขอโทษสังคมพร้อมกับเยียวยาผู้เสียหายเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อ นายไชยามพวาน ตั้งแต่เช้าแต่ยังติดต่อไม่ได้ ไม่ยอมรับสาย ซึ่งต่างจากเมื่อคืนนี้ ก่อนที่พรรคก้าวไกลจะมีมติ นายไชยามพวาน ประกาศกับสื่อมวลชนว่าพร้อม ให้สัมภาษณ์กับทุกสื่อ

