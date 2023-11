ไมโครซอฟท์เริ่มคุมเข้ม Xbox ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต

มที่ไม่ใช่ของแท้ไปเสียบเข้ากับคอนโซล (เช่น จอย Xbox รุ่นเลียนแบบต่างๆ หรือพวกจอยพวงมาลัย-คันโยกขับเครื่องบิน)

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากการอัพเดตซอฟต์แวร์ Xbox ช่วงปลายเดือนกันยายน 2023 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2023"A connected accessory is not authorized. Using unauthorized accessories compromises your gaming experience. For this reason, the unauthorized accessory will be blocked from use on 11/12/2023.

For help returning it, check with the store it came from or contact the manufacturer. To see authorized accessories, go to www.xbox.com/accessories. (0x82d60002)." นโยบายใหม่ของไมโครซอฟท์ ทำให้แบรนด์อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับไมโครซอฟท์ เช่น Brook ต้องออกแถลงการณ์เตือนลูกค้าถึงปัญหานี้ และบอกว่ากำลังพยายามหาทางออกในเรื่องนี้อยู่ headtopics.com

เว็บไซต์ Windows Central ชี้ว่าไมโครซอฟท์เริ่มเปิดให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมทำจอยไร้สายแบบ official third-party มาขายบ้างแล้ว จึงเป็นไปได้ว่าแนวทางของไมโครซอฟท์คือกวาดผู้ผลิตเหล่านี้มาเข้าระบบ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าอุปกรณ์เก่าๆ ที่เคยใช้งานได้มาตลอดจะเป็นอย่างไรต่อ ภายใต้นโยบายใหม่นี้

