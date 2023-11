ไทยประกันสุขภาพ มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนของโรงเรียน King’s College International School Bangkok

นางวรางค์ ไชยวรรณ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ไทยประกันสุขภาพ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน King’s College International School Bangkok ให้กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.

สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน King’s College International School Bangkok โดยมี นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ นายหน้าประกันวินาศภัย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ (2014) จำกัด เป็นสักขีพยาน ที่ โรงเรียน King’s College International School Bangkok เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ 2023 @ หอสมุดเนียลสัน เฮส์ใครเป็นนักอ่านและสายวรรณกรรม พลาดไม่กับงานเทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ 2023 “Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 หอสมุดเนียลสัน เฮส์ อ่านเพิ่มเติม ⮕

พาชมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในงาน Bangkok EV EXPO 2023หลังจากที่เราได้ไปดูรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วก็ถึงคราวที่จะเดินแวะเวียนไปดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มาออกบูธและวางจำหน่ายในงาน Bangkok EV EXPO 2023 บ้าง อ่านเพิ่มเติม ⮕

One Bangkok มาตรฐานอาคารเขียว สู่เส้นทาง Net ZeroOne Bangkok บิ๊กโปรเจ็กต์ มูลค่า 1. อ่านเพิ่มเติม ⮕

อัยการ ICC เตือน ‘อิสราเอล’ ขวางส่งความช่วยเหลือสู่กาซา อาจเข้าข่าย ‘ก่ออาชญากรรม’หัวหน้าอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court – ICC) ออกมาเตือนวานนี้ (29 ต.ค.) ว่า ความพยายามขัดขวางการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่พลเรือนในฉนวนกาซาอาจเข้าข่ายเป็น “อาชญากรรม” ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของไ อ่านเพิ่มเติม ⮕

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยืนหนึ่งผู้นำด้าน Green Insurer คว้ารางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ 3 ปีซ้อน จาก International Finance Awards 2023บมจ. อ่านเพิ่มเติม ⮕

งานวิ่งแซ่บเวอร์! กองทัพบิกินีบุกพัทยาในงาน ‘PATTAYA BIKINI BEACH RACE 2023'พัทยาลุกเป็นไฟ เมื่อนักวิ่งกว่า 4,000 ชีวิตสวมบิกินีสุดเซ็กซี่วิ่ง 'Bikini Run' ริมชายหาดพัทยา ในงาน “NAKIZ presents PATTAYA INTERNATIONAL BIKINI BEACH RACE 2023 CENTRAL PATTAYA” อ่านเพิ่มเติม ⮕