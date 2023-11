ไทยพาณิชย์ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.10-36.35 บาท/ดอลลาร์ เฟดคงดอกเบี้ย 5.25-5.50%

-เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นเช้านี้ ตามเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และ US Treasury yields ที่ปรับลดลง หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50% ตามตลาดคาด และกล่าวว่า Yields ที่ขึ้นมามากแล้วทำให้ความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อมีน้อยลง

-SCB FM มองว่าวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed น่าจะจบลงแล้ว แม้เฟดยังสื่อสารถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยต่อได้#ไทยพาณิชย์ #ค่าเงินบาท #เฟด #คงดอกเบี้ย

