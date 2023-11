ไซไบโอนิกส์บรรลุเป้าหมายสำคัญ คว้าเครื่องหมาย CE ให้ระบบตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง

เครื่องหมาย CE เป็นที่รู้จักในชื่อ"Conformite Europeene" หรือมาตรฐานยุโรป (European Conformity) คือการรับรองที่แสดงว่าแบรนด์ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตัวนั้น

ไซไบโอนิกส์ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 มีพนักงานมากกว่า 700 คน โดยมากกว่า 40% มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในด้านการวิจัยและพัฒนา จนถึงขณะนี้ ไซไบโอนิกส์ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล 1,600 แห่งในการนำเครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง GS1 ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งช่วยผู้คนมากกว่า 600,000 คนทั่วโลกในการจัดการกับโรคเบาหวาน ไซไบโอนิกส์มีกำลังการผลิตมากกว่า 6,000,000 ชุดต่อปี แต่ละชุดมีค่า MARD เพียง 8.

ระบบตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง GS1 ของไซไบโอนิกส์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจในการรักษา และรักษาการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสม

เครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง GS1 ของไซไบโอนิกส์ นำเสนอโซลูชันการติดตามระดับกลูโคสอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องสอบเทียบเครื่องมือให้กับผู้ใช้ได้ถึง 14 วัน ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ด้วยศักยภาพในการส่งข้อมูลกลูโคสไปยังอุปกรณ์ตรวจวัดหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และสร้างรายงานโปรไฟล์กลูโคส (AGP) ของผู้ใช้ได้ในระดับมืออาชีพ เครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง GS1 ยังช่วยให้ผู้ใช้จัดการกับโรคเบาหวานได้ดีขึ้น โดยอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนและครอบครัว...

ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ ไซไบโอนิกส์มุ่งมั่นที่จะขยายเทคโนโลยีการจัดการโรคเบาหวานที่ก้าวล้ำ รวมถึงความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก

