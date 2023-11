ใจบุญ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” แบ่งปันมอบมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้น้องๆ รร.วัดหอมเกร็ด

อนุโมทนาสาธุกับ ไบร์ทอละครอบครัว ที่ได้แบ่งปันอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และ ของขวัญไว้แจกเด็กๆในวันเด็ก ด้วยนะคะ

THAIPOST: 'ไบร์ท วชิรวิชญ์' เสียน้ำตาจริงใน MV 'Turn Back Time' เพลงรักชวนใจสลายนับว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์การคอลแลปที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ เมื่อซุปเปอร์สตาร์หนุ่มสุดฮอต 'ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี' ได้ทำงานร่วมกับศิลปินในวงการที่ตนเองชื่นชอบอย่าง 'วี-วิโอเลต วอเทียร์' พร้อมโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกับศิลปินชื่อดังชาวฟิลิปปินส์อย่าง 'Zack Tabudlo' ในเอ็มวี Turn Back...

DARADAILY: แมสแล้ว สุดปัง Congrats My Ex ซีรีส์ยอดฮิตของ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” ยอดวิว 5 วัน 1.2แสนwebsite ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร

KOM_CHAD_LUEK: เรื่องย่อ 'หอมกลิ่นความรักFinalEP' น้ำตาไหล 'ไบร์ท'ลั่น จะรัก…จะรอ 'นนกุล'หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของ 'คุณใหญ่ ที่รับบทโดย ไบร์ท รพีพงศ์ และ พ่อจอม แสดงโดย นนกุล ชานน' ที่บทสรุปแล้วจะเป็นอย่างไร เหมือนในนิยายหรือไม่ต้องรอชมพร้อมกัน

DARADAILY: “ไบร์ท นรภัทร” แฮปปี้ควง “โบกี้ เฌอริสา” ร่วมทริปจอร์เจีย ยังไม่พร้อมลงรูปคู่website ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร

MGRONLINELIVE: คนไทยในอิสราเอลประสงค์กลับให้มาเจอที่ รร.อินเตอร์คอนติเนนตัลฯ 5 โมงเย็นนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ แจ้งแรงงานไทยในอิสราเอลที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินอพยพ ให้เดินทางมาที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เทลอาวีฟ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงเทลอาวีฟ

MGRONLINELIVE: ทั้งชั้นฯ​ มี​​ 3​ คน ความอยู่รอดของ​ รร.​เมืองประชากรน้อยที่สุดในญี่ปุ่นเกียว8203;โด8203;นิวส์8203; (318203; ต.ค.) อูตาชิไน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมด8203;ของญี่ปุ่น8203;ประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างมาก

