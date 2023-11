โอกาสอยู่ตรงหน้า!เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ ลั่น เชลซี ควรตั้งเป้าซิวแชมป์ คาราบาว คัพ

กุนซือชาวอาร์เจนไตน์กล่าวยกย่อง รีซ เจมส์ ฟูลแบ็กกัปตันทีมด้วย หลังจากเกมนี้เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงภายหลังเคยโดนอาการบาดเจ็บตรงเอ็นหลังหัวเข่าเล่นงานจนพักไปนาน ทำให้นี่ถือเป็นการลงสนามในฐานะตัวจริงครั้งแรกของ เจมส์ นับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา"เขาเป็นนักเตะที่สำคัญกับทีมอยู่เสมอ เมื่อคุณตัดสินใจให้เขาเป็นกัปตันทีมของคุณแล้วนั้นมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เขาต้องมีความฟิตดีอยู่ตลอด, สามารถลงเล่นได้ทุกเมื่อ...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMSPORT_NEWS: ลิเวอร์พูล ฟัด เวสต์แฮม, เชลซี ดวล นิวฯ! จับติ้วรอบ8ทีมสุดท้าย คาราบาว คัพผลการประกบคู่รอบก่อนรองฯ คาราบาว คัพ ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือว่าน่าดูไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อ ลิเวอร์พูล จะต้องดวลกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ส่วน เชลซี เจอ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: มิดเดิ้ลสโบรช์ โอเค, ฮิเบอร์เนี่ยน เนียนกิ๊ก! ชี้ 4 ตัวเต็งบอลน่าเชียร์ คืนวันอังคารที่ 31 ต.ค.66คืนวันปล่อยผีมีบอลแดนผู้ดีน่าสนใจทั้งลีก รอง และรายการ คาราบาว คัพ เราคัดสรรทีเด็ดมาให้แล้ว...

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'เชลซี' ปะทะ 'นิวคาสเซิล' จับติ้ว 8 ทีมคาราบาว 'ลิเวอร์พูล' รอวัด 'เวสต์แฮม'ศึกฟุตบอลอีเอฟแอล หรือ คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2023/24 เดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ หลังเสร็จสิ้นรอบ 16 ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยล่าสุดมีการจับสลากประกบคู่เป็นที่เรียบร้อย

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล!10สถิติน่ารู้ก่อนดูหงส์ดวลเชอร์รี่ส์หงส์ข่ม เดอะ เชอร์รี่ส์-เปิด 10 สถิติน่าสนใจเกม ลิเวอร์พูล ไปเยือน บอร์นมัธ ถ้วย คาราบาว คัพ คืนนี้

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: นูนเญซ ซัดชัยอย่างสวย! ลิเวอร์พูล บุกเชือด บอร์นมัธ ลิ่วรอบ8ทีม คาราบาว คัพ'หงส์แดง' ลิเวอร์พูล ไม่พลาดคว้าตั๋วลุยรอบก่อนรองฯ คาราบาว คัพ หลังบุกสอย บอร์นมัธ 2-1 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา โดยที่มาได้ประตูชัยสุดสวยช่วงกลางครึ่งหลังจาก ดาร์วิน นูนเญซ ตัวสำรอง

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: นูนเญซ ยิงอย่างสวย, ซาลาห์ พลิ้วไม่ออก! ตัดเกรดแข้ง ลิเวอร์พูล เกมบุกเชือด บอร์นมัธ'หงส์แดง' ลิเวอร์พูล เดินหน้าเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย คาราบาว คัพ ได้สำเร็จ หลังบุกไปเอาชนะ บอร์นมัธ 2-1 ในเกมรอบสาม เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา โดยที่มาได้ประตูชัยจาก ดาร์วิน นูนเญซ ตัวสำรอง ที่ยิงได้งดงามเหลือเกินในช่วงกลางครึ่งหลัง และนี่คือผลสอบของลูกทีม เจอร์เก้น คล็อปป์ แต่ละคนในแมตช์นี้ที่ ไวทาลิตี้...

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕