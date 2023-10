โลกวันวานและเพลงสุดหวานของชายหนุ่ม

สตีเวน ซานเชซ เป็นศิลปินหนุ่มน้อยชาวอเมริกันอายุเพียง 20 ย่าง 21 ปี แต่เขาเป็นเจ้าของเพลงสุดฮิตสไตล์ย้อนยุคที่แสนจะติดหูที่ชื่อว่า “Until I Found You” ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งจากคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียที่มีการใช้เพลงประกอบ ไม่นับรวมยอดสตรีมมิ่งระดับพันล้านครั้ง

ไม่เพียงเท่านั้น เขายังได้มีโอกาสร้องเพลงนี้ร่วมกับตำนานที่ยังมีลมหายใจอย่าง เอลตัน จอห์น บนเวทีดนตรีในงานใหญ่อย่างเทศกาลดนตรีกลางแจ้งแกลสตันเบอรี ครั้งล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผลงานชุด Angel Face เป็นอัลบั้มเปิดตัวชุดแรกของ ซานเชซ หลังจากที่เขามีผลงานในแบบอีพีออกมาแล้ว 2 ชุดคือ What Was, Not Now (2564) และ Easy On My Eyes (2565)

แทนที่จะเลือกแนวเพลงโล-ไฟ, เบดรูมป๊อป, ซินธ์-ป็อป หรืออื่นใดที่อยู่ในกระแสและความสนใจของคนรุ่นเดียวกัน ซานเชซ กลับเลือกที่จะพาคนฟังเดินทางย้อนกลับไปไกลถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าของเขายิ่งไปกว่านั้น เขายังขยับไปถึงการสร้างโลกขึ้นมาใหม่อีกใบหนึ่ง โดยมีตัวละครหลักชื่อว่า “ทราบาดอร์ ซานเชซ” และทุกเพลงในอัลบั้มนี้คือเรื่องราวชีวิตและความรักของเขากับหญิงสาวที่ชื่อว่า “อีแวงเจอลีน” (“Someting About Her”, “Evangelune”, “Only girl”, “Until I Found You”) รวมถึงความตายของเขาจากน้ำมือของ “ฮันเตอร์”... headtopics.com

พูดตามจริง แนวคิดเบื้องหลังของ Angel Face ดูเหมือนยิ่งใหญ่และทะเยอทะยาน แต่ตัวงานไม่ได้มีความอลังการขนาดนั้น มันคือการเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเพลงโดยใช้บรรยากาศเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วเป็นฉากหลัง ซึ่ง ซานเชซ ทำได้น่าประทับใจ เพียงแต่ยังขาดความเข้มข้นในบางจุดไปบ้าง ทำให้เหมือนยังไปไม่ถึงที่สุด

อีกหนึ่งความโดดเด่นคือเสียงร้องของเขา ซึ่งมีทั้งความวินเทจ และความร่วมสมัยอยู่ด้วยกัน ซานเชซ ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นนักร้องเสียงดีคนหนึ่งจากหลายเพลง เช่น “Evangeline”, “Doesn’t Do Me Any Good”, “Until I Found You”, “Shake” headtopics.com

แม้ Angel Face จะยังมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องความสม่ำเสมอของอัลบั้ม แต่ในภาพรวมแล้ว นี่คืออัลบั้มเปิดตัวที่ทำออกมาได้ดีมากและช่วยเปิดทางสู่วงการเพลงให้เขาได้อย่างมั่นคงและสวยงาม

