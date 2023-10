โปรดิวเซอร์ยืนยัน เนื้อเรื่องจากซีรีส์ Arcane อยู่ในจักรวาลเดียวกับ League of Legends

ด้วยการเล่าเรื่องของซีรีส์ Arcane ที่ไม่ตรงกับจักรวาล Runeterra ของ League of Legends จนทำเอาแฟน ๆ ต้องตั้งคำถามกันว่า เนื้อเรื่องของซีรีส์อยู่ในจักรวาลเดียวกับเกมไหม? เป็นเวลาปีกว่า ๆ ล่าสุด โปรดิวเซอร์ League of Legends ได้ออกมายืนยันแล้วว่า Arcane อยู่ในจักรวาล Runeterra เดียวกับ League of Legends

โดย ไรออท ไบรท์มูน (Riot Brightmoon) โปรดิวเซอร์ League of Legends ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่าน X ว่า “Arcane และ League of Legends เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล Runeterra เดียวกัน” เจ้าตัวยังได้กล่าวเพิ่มว่า “ทางทีมงานรับรู้ถึงประเด็นการเล่าเรื่องในซีรีส์ที่ไม่เคลียร์ แต่ถึงในตอนนี้จะยังเรียบเรียงออกมาได้ไม่ชัดเจนมากนัก ก็ยอกได้ว่ามันจะค่อย ๆ ออกมาชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปครับ”

ทั้งนี้ ถึงเราจะยังไม่รู้ว่าทางทีมงานจะอธิบายประเด็นนี้ออกมาอย่างไร แต่สำหรับซีซันต่อไปของ Arcane ได้ประกาศยืนยันออกมาแล้วว่า จะมีกำหนดฉายในช่วงปลายปี 2024 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไป headtopics.com