แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล ขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวัง

หลังการชกเสร็จสิ้นแฟนหมัดมวยเสียงแตกออกเป็น 2 ฟาก โดยฝั่งหนึ่งก็ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ขณะที่อีกฝั่งก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงตัวของ"แอนนา" ล่าสุด จรูญ จันทาศรี หรือที่รู้จักกันในนาม “จรูญศักดิ์ ส.วรพิน” พ่อแท้ๆ ของ แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล ที่ปัจจุบันทำหน้าที่เทรนเนอร์ส่วนตัว ออกมาชี้แจงว่าไฟต์นี้ต้องขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวัง เนื่องจากลูกสาวของเธอไม่สบายตั้งแต่ก่อนขึ้นชก "Sorry that she couldn’t take the win

. She’s sick before got to the ring! ขอโทษที่ทำให้แฟนคลับผิดหวัง เนื่องจากไม่สบาย" จรูญ จันทาศรี กล่าวผ่านเฟซบุ๊ก สำหรับ แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล ก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วหลังโชว์ฟอร์มใน ONE รายการใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้มีผลงานชนะ 3 ไฟต์ แพ้ 1 ไฟต์ ซึ่งเป็นการปราชัยให้นักชกรุ่นพี่ อย่าง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ในการมาเป็นมวยแทน โดยไฟต์ที่แล้วเอาชนะคะแนน ลารา เฟอร์นานเดซ จากสเปน"เทน ฮาก" สลายคลื่นใต้น้ำ นัดเคลียร์นักเตะ "แมนฯ ยู" รายบุคค

