แลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง 'ใครได้ ใครเสีย ใครคุ้มสุด'

ไม่เรียกว่าเป็นคำใหม่เสียทีเดียวกับคำว่า"แลนด์บริดจ์" แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะคุ้นหูกันเป็นวงกว้าง โครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง เป็นที่พูดถึงกันมาเกือบ 40 ปีแล้ว แรกเริ่มเดิมทีมีมาตั้งแต่ปี 2528 แต่ผ่านมาหลายยุค หลายรัฐบาล ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม จนมาถึงยุค"รัฐบาลประยุทธ์" ที่นำมาบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้เห็นชอบ 100% แต่อย่างใด

เจ้าภาพ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เผยว่าอันที่จริงเตรียมจะเสนอ ครม.ประยุทธ์ แต่เจออุบัติเหตุการเมือง นายกฯ ประกาศยุบสภา เมกะโปรเจกต์งบฯ ล้านล้าน จึงต้องมาลุ้นต่อใน"รัฐบาลเศรษฐา" แทน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

แบ่งเป็น 2 เฟส งบประมาณเฟสละ 500,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณก้อนนี้ก็ใกล้เคียงกับงบฯ ที่พรรคเพื่อไทยประกาศใช้กับโครงการแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทุกคน ในขณะหาเสียง หลายคนก็ตั้งคำถามตามมา จะเอาเงินที่ไหนมาแจก และระหว่างเงินหมื่นที่ได้ทั่วประเทศ กับโครงการที่พัฒนาเพียง 2 จังหวัด ใครได้ ใครเสีย ใครคุ้มสุด ?โลกเราพัฒนาไปไกลมาก ส่งทั้งมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งของไปอวกาศ เดินทางหลายปีแสง แต่การขนส่งที่มนุษย์บนโลกยังใช้อยู่ คือ"การขนส่งทางน้ำ หรือ เรือ" ซึ่งใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน การย่นระยะเวลาการขนส่งย่อมเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักธุรกิจต้องเผชิญถ้าเอาตามความหมายทั่วๆ ไป แลนด์บริดจ์ คือ เส้นทางคมนาคม เช่น ถนน สะพาน ราง ที่อยู่บนบก ใช้เชื่อม"ทวีป"...

คลองที่ขุดแล้วเป็นที่รู้จักกันดีคือ"คลองสุเอซ" ที่เชื่อมระหว่างท่าเรือซาอิด ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเมืองสุเอซ ฝั่งทะเลแดง เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดช่องทางในการเดินทางข้ามทวีประหว่างยุโรปและเอเชีย โดย แฟร์ดีน็อง เดอ เลสเซปส์ (Ferdinand de Lesseps) และคนงานชาวอียิปต์กว่า 30,000 คน ระยะทางยาวกว่า 193 กม. กว้าง 300 – 350 ม. ลึกประมาณ 19.50 – 20.10 ม.

แจกเงินหมื่น แลนด์บริดจ์ล้านล้านคอลัมน์ : สามัญสำนึก ผู้เขียน : อิศรินทร์ หนูเมือง เงินลงทุน 5.2 แสนล้านบาท คือ มูลค่าการลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์ ระนอง-ชุมพร เฟสแรก เงินลงทุน 5.6

'แลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง'กระทบชาวบ้าน-สิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย 'โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ชุมพร-ระนอง' ถือเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย

สนข.ลุยโรดโชว์ 'เอเชีย-ยุโรป' ดึงต่างชาติลงทุนแลนด์บริดจ์สนข.โชว์โมเดลลงทุน "แลนด์บริดจ์" 1 ล้านล้านบาท ปักธงปี 2567 เริ่มโรดโชว์ต่างชาติกลุ่มสายการเดินเรือ ก่อนเปิดให้ยื่นประมูล เม.ย. 2568 มอบสัมปทาน 50 ปี

'กูรู'เปิดหุ้นเด่นรับ'แลนด์บริดจ์' กลุ่มรับเหมา-นิคมอุตฯ-ขนส่ง-การเงิน'กูรู'เปิดหุ้นเด่นรับ'แลนด์บริดจ์' ยกให้ 'กลุ่มรับเหมา-นิคมอุตฯ-ขนส่ง-การเงิน' ชี้หากทำได้จริงเป็นเรื่องที่ดี ช่วยลดระยะเวลาขนส่งที่ไม่ต้องไปอ้อม หนุนเศรษฐกิจโต

สนข.กางแผนลุย 'แลนด์บริดจ์' จ่อโรดโชว์ดึงจีน-ซาอุฯร่วมทุนสนข.เร่งเครื่อง"แลนด์บริดจ์" 1 ล้านล้านบาท เดินหน้าหน้าโรดโชว์ เล็งดึงนักลงทุนจากต่างประเทศ กลุ่มจีน ซาอุฯ ยุโรป ดูไบ จ่อเสนอ "สุริยะ"ประธานคณะทำงานติดตามความคืบหน้าโครงการให้นายกฯรับทราบ

แลนด์บริดจ์ จุดขายใหม่ 'ประเทศไทย'การขับเคลื่อนแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องจำเป็นเพราะประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่ำกว่าศักยภาพ

