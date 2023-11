แร็พเตอร์สคืนฟอร์มเก่งเปิดบ้านถล่มบักส์ศึกเอ็นบีเอ

มิลวอคกี้ บักส์ ทีมเต็งหนึ่งก่อนเปิดฤดูกาล ออกไปเยือนโตรอนโต้ แร็พเตอร์สทีมบ๊วยกลุ่มแอตแลนติก อย่างไรก็ตาม โตรอนโต้ออกสตาร์ทได้ดีกว่านำ 31-18 เมื่อจบควอเตอร์ที่หนึ่ง และทิ้งห่างออกไปเป็น 66-44 เมื่อจบครึ่งแรก ก่อนที่จะชนะไปในที่สุด 130-111 คะแนน

ด้าน แร็พเตอร์ส ที่ชูตลูกลงห่วงถึง 56.5 เปอร์เซนต์ได้ปาสคาล ซิอาคัมและเดนนิส ชโรเดอร์ ทำไป 26 และ 24 แต้มตามลำดับ ขณะที่ บักส์ ที่ชูตลูกลงห่วงแค่ 42.

สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอล เอ็นบีเอ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (เช้าวันพฤหัสบดี ตามเวลาประเทศไทย)- มิลวอคกี้ บักส์ แพ้ โตรอนโต้ แร็พเตอร์ส 130-111 คะแนน- อินเดียน่า เพเซอร์ส แพ้ บอสตัน เซลติกส์ 104-155 คะแนน- คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ชนะ นิวยอร์ก นิกส์ 95-89 คะแนน - ชาร์ลอตต์ ฮอร์เนตส์ แพ้ ฮุสตัน ร็อกเกตส์ 119-128 คะแนน- ชิคาโก้ บูลล์ส แพ้ ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์ 105-114 คะแนน- ซาคราเมนโต้ คิงส์ แพ้ โกลเด้น สเตต วอร์ริเออร์ส 101-102...

