แรปเปอร์ตัวพ่อ '50 Cent' ฉลอง 20 ปี! คอนเสิร์ต The Final Lap Tour

2023 ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500 / 6,000 บาท (ลูกค้า 1 ท่าน ซื้อบัตรได้ไม่เกิน 6 ใบ)พิเศษยิ่งกว่าที่เคย การกลับมาไทยในรอบ 17 ปีของ 50 Cent หลังจากที่อัลบั้มชุดแรก Get Rich or Die Tryin กวาดความนิยมถล่มทลาย ส่งผลให้แรปเปอร์คนนี้ ขึ้นเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของศิลปินผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการเพลงฮิปฮอปครั้งแรกที่เดินทาวมาเมืองไทยนั้น คือ การแสดงในคอนเสิร์ต "The Get Rich or Die Tryin World Tour 2006" ที่มี 2 ขั้วแม่เหล็กแห่งวงการดนตรีโลกอย่าง "50 CENT"...

