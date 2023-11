แม่-ญาติร้องไห้ระงม! ศพหนุ่มแรงงานเหยื่อสงครามอิสราเอลรายแรกบุรีรัมย์กลับถึงบ้านเกิด

วันนี้ ( 2 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศพของนายจรูญ ชาติดำดี อายุ 40 ปี หนึ่งในแรงงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองกำลังอิสราเอล ถูกส่งกลับมาถึงบ้านเกิด ที่บ้านเลขที่ 37 ม.7 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์แล้วเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมของครอบครัวและญาติพี่น้อง โดยเฉพาะ นางจันทร์ วิเศษสัตย์ อายุ 75 ปี ผู้เป็นแม่ที่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รัก ทันทีที่เห็นร่างไร้วิญญาณของลูกชายก็ร้องไห้แทบขาดใจ จนท.

ทั้งนี้ยังได้มีแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.บุรีรัมย์ จัดหางานจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมทั้งปลัดอาวุโสอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน มาร่วมรอรับศพของนายจรูญ ด้วย

โดยผู้เป็นแม่ได้เตรียมเสื้อสีขาวตัวใหม่ ผ้าขาวม้าไหม และโสร่งไหมที่ทอด้วยมือตัวเองไว้ให้ลูกชายสวมใส่เป็นครั้งสุดท้ายด้วย โดยครอบครัวมีกำหนดจะตั้งสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน ก่อนจะเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดในหมู่บ้านในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้

นางหนู อาของ นายจรูญ กล่าวทั้งน้ำตาว่า เสียใจที่หลานต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่ก็ดีใจที่ทางการได้ช่วยนำร่างหลานส่งกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน ซึ่งล่าสุดได้คุยกับหลานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 ก่อนจะติดต่อไม่ได้อีก ก็ขอให้หลานไปอยู่ในภพภูมิที่ดี

ด้าน ร.อ.กิตสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานต.

