แมน ออฟ เดอะ แมตช์!เจอร์เก้น คล็อปป์ ชม จาเรลล์ ควอนซาห์ สุดแจ่ม

"ควีวิน (เคลเลเฮอร์) เล่นเหมือนกับว่า -ผ่านบอลไปให้เขาดีกว่า มาดูกันว่าเขาจะทำอะไรกับมันได้!- มันมีจังหวะแบบนั้น 1 หรือ 2 ครั้ง แต่มันเป็นเรื่องปกติน่ะนะ นี่เป็นเกมที่ดีมากๆ" กุนซือชาวเยอรมันบอกด้วยว่าสภาพลมมันมีส่วนสำคัญกับเกมนี้มากพอตัว"มันเป็น 2 ครึ่งที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าในครึ่งแรกเราควรจะยิงได้มากกว่านี้เพราะตอนนั้นลมมันเป็นใจให้เรา แต่พอลมมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราแล้วน่ะคุณก็จะเห็นได้ทันทีว่ามันสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก บรรดาลูกทีมของผมสู้กันอย่างหนัก แต่หลายอย่างมันเลวร้ายมากๆ สภาพในม้านั่งสำรองมันแย่, พื้นที่ 2 หลาตรงหน้าซุ้มม้านั่งสำรองก็แย่, พื้นที่ 1 หลาในสนามก็เลวร้ายเหมือนกัน แต่เราก็ชอบเกมนี้นะ มันเป็นรายการฟุตบอลถ้วยและเราก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้...

