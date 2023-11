แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

จากการที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่เพียงปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยยึดถือหลักการสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค...

นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังสนับสนุนโอกาสการเติบโตในอาชีพการงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้ทุกคนในแพรนด้ามีความสุขในการทำงาน และการใช้ชีวิต...

ทั้งนี้ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของแพรนด้า จิวเวลรี่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมต่อไป

