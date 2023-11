แจ้งเพิ่มเที่ยวบินอพยพ 'แรงงาน' ในอิสราเอลกลับไทย 2-3 พ.ย.นี้

วันที่ 1 พ.ย.2566 เมื่อช่วงกลางดึก เพจกระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ภาพนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ขณะพบหารือกับนายซามิห์ ฮัสซัน ชุกรี รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ที่กรุงไคโร

ฝ่ายไทยแสดงความเสียใจที่มีคนอียิปต์ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล-กาซา และย้ำท่าทีร่วมกันในการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีและต่อเนื่อง เพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมตามการเรียกร้องของประชาคมโลก และทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการเจรจาสู่ทางออกร่วมกันที่สันติอย่างจริงใจและสร้างสรรค์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์

ฝ่ายไทยได้ขอรับความสนับสนุนในการเจรจาเพื่อปล่อยตัวคนไทยและคนชาติอื่นที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้อียิปต์เปิดให้ฝ่ายไทยเข้าถึงจุดผ่านพรมแดนราฟาห์ เมื่อตัวประกันชาวไทยได้รับการปล่อยตัว เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอียิปต์รับจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ แจ้งแรงงานคนไทยในอิสราเอล ว่ามีเที่ยวบินอพยพเพิ่มเติมในวันที่ 2-3 พ.ย.

สำหรับการช่วยอพยพแรงงานกลับไทย กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า ขณะนี้กลับถึงไทยแล้ว 8,603 คน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถออกค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วมายื่นเบิกกับกระทรวงแรงงานในภายหลังได้ คาดว่าขณะนี้มีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอล ประมาณ 20,000 คน ยืนยันไม่ได้ว่าแรงงานที่อยู่ในเขตกาซา 5,000 คน ออกจากโซนสู้รบรุนแรงทั้งหมดแล้วหรือไม่ แต่ทางการอิสราเอล แจ้งผ่านที่ปรึกษาทูตไทยฝ่ายแรงงานว่า...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMRATH_ONLINE: 'รมว.แรงงาน' ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น 24 ชั่วโมง และรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ถึง 10 พ.ย.66รมว.แรงงาน เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น 24 ชั่วโมง และรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ได้ถึง 10 พ.ย.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: เปิดโพยรถเมล์ร้อน TSB 10 บาทตลอดสาย ลงสายไหน? ไปไหนได้บ้าง?เปิด 10 เส้นทางเดินรถ ของรถโดยสารธรรมดาพลังงานไฟฟ้า สีส้ม ไทยสมายล์บัส 10 บาทตลอดสาย เริ่ม 6 พ.ย.นี้

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ไทยเตรียมส่ง 6 นักกีฬาหัวกะทิลุยศึกเพาะกายโลกแดนกิจิเพาะกายไทย ส่ง 6 นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ที่เกาหลีใต้ วันที่ 6-12 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าคว้า 2 เหรียญทอง

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: เอาจริง! ‘สุรพงษ์’ ขีดเส้นตรวจการบ้าน 10 พ.ย.นี้ สั่งทุกหน่วยรายงานผล‘สุรพงษ์’ ขีดเส้นตรวจการบ้าน 10 พ.ย.นี้ สั่งทุกหน่วยงานในกำกับรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายที่มอบหมาย เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้า

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: สอท.เตรียมส่งร่าง 10 แรงงานไทยเสียชีวิตในอิสราเอลถึงประเทศ 1 พ.ย.นี้'สถานเอกอัครราชทูตไทย'เตรียมส่ง 10 ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในอิสราเอลถึงประเทศ 1 พ.ย.นี้ ขณะที่วันนี้มีแรงงานกลับถึงไทยอีก

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: กรมอุตุฯเตือนตอนบนอากาศเย็น สัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวเริ่มชัดขึ้นกรมอุตุฯ เผยช่วง 31 ต.ค.- 1 พ.ย.นี้ มวลอากาศเย็น-ลมหนาวเริ่มแผ่ลงมา ชี้สัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวเริ่มชัดขึ้น

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕