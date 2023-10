เอ็มจีเปิดฉาก MG CYBERSTER ตำนานบทใหม่ ภารกิจพิชิตข้าม 3 ทวีป 23 ประเทศกว่า 10,000 ไมล์

จากการเผยโฉมของ MG CYBERSTER ครั้งแรกในงาน Goodwood Festival of Speed ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องด้วยที่งาน Chengdu Auto Show 2023 สาธารณรัฐประชาชนจีน แฟน ๆ ต่างชื่นชมทั้งด้านดีไซน์ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ล่าสุด MG CYBERSTER ได้รับการพิสูจน์สมรรถนะ และความแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับภารกิจ “CHARGING INTO THE FUTURE” ข้าม 3 ทวีป 23 ประเทศ บนเส้นทางจริงกว่า 10,000 ไมล์ (กว่า16,000 กิโลเมตร) จากทวีปยุโรป อาทิ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี...

MG CYBERSTER ถือเป็นยนตรกรรมที่ผสมผสานดีไซน์ของรถคลาสสิคให้เข้ากับดีเอ็นเอสายพันธุ์สปอร์ตได้อย่างลงตัว และได้กลายเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้าแบบเปิดประทุน 2 ที่นั่ง ที่ เรียบหรูและ โดดเด่น ด้วยประตูแบบปีกนก โดยมีหลังคาผ้าแบบซอฟต์ท็อปเพิ่มลุคคลาสสิกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดีไซน์ภายในใส่ความสปอร์ตไว้ทุกอณู รองรับการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ อีกทั้ง MG CYBERSTER ถือเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า 100% สมรรถนะสูง โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยว แบตเตอรี่ความจุ 64 kWh และ รุ่นมอเตอร์คู่ แบตเตอรี่ความจุ 77 kWh...

ล่าสุด MG CYBERSTER สร้างประวัติศาสตร์กับการเดินทางอันยาวไกลที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนกับ “CHARGING INTO THE FUTURE” ภารกิจที่จะทลายทุกข้อจำกัดของรถอีวี ด้วยบทพิสูจน์สมรรถนะ และความแข็งแกร่งของ MG CYBERSTER โดยการขับขี่ในรูปแบบ Road Trip ระยะทางรวมกว่า 10,000 ไมล์ จากกรุงลอนดอน มุ่งหน้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ข้ามผ่าน 3 ทวีป ซึ่งได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย รวม 23 ประเทศ โดยมีนักเดินทางระดับโลกอย่างฝาแฝด The Turner ทั้ง Hugo และ Ross จากความสำเร็จในการผจญภัยระดับโลก อาทิ Atlantic Rowing Race... headtopics.com

ภารกิจการเดินทางในครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ Park Plaza West Minister Bridge London ซึ่งตลอดเส้นทางจะสร้างความประทับใจ และความน่าตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ เอ็มจี ที่รอคอยการมาถึงของ MG CYBERSTER ต่างชื่นชมในความแข็งแกร่งของสปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้า 100% ที่สามารถข้ามผ่านหลากหลายภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็น การเผชิญทั้งเส้นทางในเมือง และนอกเมือง ทางเขาที่สูงชัน หรือแม้แต่พื้นที่ในเขตทะเลทราย...

เอ็มจี ยังคงยืนหยัดเจตนารมณ์ความเป็นหนึ่งด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า MG CYBERSTER จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ในกลุ่มรถสปอร์ตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% อีกทั้งภารกิจระดับโลกอย่าง “CHARGING INTO THE FUTURE” กับการเดินทางครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า เอ็มจี ไม่หยุดคิด และพร้อมพัฒนานวัตกรรมรถยนต์ใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาความแข็งแกร่งของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง EV Charging Station ที่ครอบคลุมในทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายศูนย์บริการเอ็มจีที่ครอบคลุม... headtopics.com

