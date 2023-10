เอาไม่อยู่! สอน.ประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายอีกกิโลฯละ 4 บาท เริ่ม 28 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.

) ได้ออกประกาศเรื่อง ราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำฤดูการผลิตปี 2566/67 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงนามโดยนายฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) และรักษาราชการแทนเลขาธิการ กอน. โดยกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ดังนี้ 1. น้ำตาลทรายขาวจากเดิมกิโลกรัม (กก.) ละ 19 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 23 บาท 2. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 24 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.

ด่วน!สอน.ประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 4 บาทด่วน!สอน.ประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 4 บาท ระบุมีผลตั้งแต่ 28 ต.ค. 66 ชี้ใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำฤดูการผลิตปี 2566/2567 อ่านเพิ่มเติม ⮕

'พิพัฒน์' เล็งปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ธ.ค.นี้ แต่อาจไม่ถึง 400 บาท'พิพัฒน์' ถก กมธ.แรงงาน เล็งปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แต่อาจไม่ถึงวันละ 400 บาท โดยพิจารณาตามพื้นที่จังหวัด-ภาวะเงินเฟ้อ คาดประกาศอัตราค่าจ้างใหม่ ธ.ค.นี้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย วันนี้ (26 ต.ค.2566) พล.ต.อ. อ่านเพิ่มเติม ⮕

สยามพารากอน ชวนสนุกรับเทศกาลฮาโลวีน พร้อมกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นแบบจัดเต็มสยามพารากอน จุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก (Global Landmark Destination) เป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและคนทั่วโลกที่ ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ด้วยความสนุกจากกองทัพแฟนซีผีหลากสไตล์ ที่จะออกมาสร้างสีสันเรียกรอยยิ้ม และร่วม Trick or Treat ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและรับโปรโมชั่นพิเศษตลอดวีคเอนด์นี้ ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.66 - 31 ต.ค. อ่านเพิ่มเติม ⮕

Tag: บั้งไฟพญานาคทำเนียบ 26 ต.ค.- นายกฯ เตรียมเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 จ.หนองคาย 29 ต.ค.นี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธา อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : Road To ONE ซีซัน 2 เตรียมระเบิดความมันรอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 28 ต.ค.นี้ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE), เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน เดินทางมาถึงในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย... อ่านเพิ่มเติม ⮕

แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ 2023 ฟาดแข้ง รุ่นยู-8 ปี 28-29 ต.ค นี้พบกับความมันส์แบบต่อเนื่อง สำหรับศึกลูกหนังขาสั้น แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จับสลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อย โดยยังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งมีคิวบรรเลงแข้งในวันที่ 28-29 ตุลาคม นี้ ยิงสดทาง Facebook และ Youtube Siamkeela... อ่านเพิ่มเติม ⮕