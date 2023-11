เอกชนจ่อเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 'ระนอง-เกาะสอง-ย่างกุ้ง'

ดังนั้น ภาคเอกชนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวใน จ.ระนอง เร่งหาทางความร่วมมือกับเอกชนด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวในประเทศเมียนมา อาทิ โรงแรมอันดามันคลับ ให้เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญในภาคการท่องเที่ยว เพื่อเปิดสู่ตลาดท่องเที่ยว รวมถึงการดึงประชาชนชาวเมียนมา ให้ข้ามฟากเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยโดยเฉพาะด้านจ.ระนอง

"โรงแรมอันดามันคลับ ถือเป็นกิจการสัญชาติเมียนมา ดังนั้นจึงได้รับสิทธิให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในภาคการท่องเที่ยวของเมียนมา หรือ MMC มีสิทธิ์ในการดำเนินการในด้านต่างๆ ได้พอสมควร ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่พบว่าชาวเมียนมา ระดับกลางถึงสูงส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวยังพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ...

ในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สนใจ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางลงมายังพื้นที่ทางตอนใต้ แต่ติดปัญหาที่ระบบการคมนาคม"โดยจะใช้ระบบการคมนาคมทางอากาศเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง

