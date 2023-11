เหรียญคริปโตขวัญใจชาวไทย KUB-JFIN-SIX ราคาพุ่งกระฉูด รับข่าวดี KBank ซื้อหุ้น Satang Pro

The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.

The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.

KBank ตั้งบริษัทย่อยลุย ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ พร้อมเข้าเทกโอเวอร์ ‘Satang Pro’ กระดานเทรดคริปโตฯKBANK ตั้งบริษัทย่อย Unita Capital และ 3 บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริการรับฝาก จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และพัฒนาบล็อกเชน พร้อมเข้าเทกโอเวอร์ Satang Pro ซื้อหุ้นสัดส่วน 97% อ่านเพิ่มเติม ⮕

KBANK เทกฯ'Satang Pro' เข้าถือ 97% ผ่านบริษัทย่อย ลุยธุรกิจคริปโตเต็มสูบKBANK ตั้งบริษัทย่อย 'บจก.ยูนิต้า แคปิทัล' ทุนจดทะเบียน 3,705 ล้านบาท และ 3 บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริการรับฝาก จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ พัฒนาบล็อกเชน ล่าสุดเข้าซื้อหุ้น 'สตางค์ คอร์ป (Satang Pro)' สัดส่วน 97% อ่านเพิ่มเติม ⮕

“หนึ่ง ปรมินทร์” คอนเฟิร์มข่าว KBANK เข้าซื้อหุ้น ชี้เว็บเทรด Satang Pro “ได้ Exit ออกจากตลาดแล้ว”ในวันนี้ (วันที่ 30 ต.ค.) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ออกมาประกาศชี้แจงเรื่องการเข้าซื้อหุ้นบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเว็บเทรด อ่านเพิ่มเติม ⮕

KBANK ลุยตลาดคริปโตฯ เต็มสูบ ซื้อหุ้น “สตางค์ คอร์ปอเรชั่น” 97% ตั้งบริษัทลูก “ออร์บิกซ์ เทรด”ในวันนี้ (วันที่ 30 ต.ค.) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ประกาศชี้แจงเรื่องการเข้าซื้อหุ้นบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อ่านเพิ่มเติม ⮕

Kbank ซื้อกิจการ Stang Pro บุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มที่อมรินทร์ทีวี 34HD รวมข่าวเด่น ข่าวบันเทิง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล รายการทีวีออนไลน์ ละครย้อนหลัง คลิปวิดีโอ เติมเต็มความคิด เต็มจินตนาการ อ่านเพิ่มเติม ⮕

หลุดสเปก Realme GT5 Pro มาพร้อมชิป Snapdragon 8 Gen 3 ตามคาด รวมถึงรายละเอียดจอ กล้อง และแบตเตอรี่!ก่อนหน้านี้ Realme GT5 Pro (RMX3888) ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TENAA ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองอุปกรณ์สื่อสารในประเทศจีน และมาในวันนี้ก็มีสเปกบางส่วนของ GT5 Pro หลุดออกมาแล้ว อ่านเพิ่มเติม ⮕