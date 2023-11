เหตุใดดวงดาวจึงสอดคล้องกับตลาดกระทิงในโลหะมีค่า

ในขณะที่ระบบการเงินที่เหลือมุ่งหน้าลงในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2551 ภาคโลหะมีค่ากลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นที่ร้อนระอุ สามปีถัดมาสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่น่าอ้าปากค้าง ฉันเชื่อว่าเราอยู่ในจุดที่มีความเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันในตลาดการเงินและภาคโลหะมีค่า ข้อแม้ก็คือ ฉันยังเชื่อด้วยความเชื่อมั่นในระดับสูงว่า การระเบิดของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์จะเลวร้ายยิ่งกว่าในปี 2551

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการตรวจสอบและพยายามเจาะลึกวิทยานิพนธ์การลงทุนในภาคโลหะมีค่า ข้อกังวลแรกก็คือ บางทีวิทยานิพนธ์ที่ว่าทองคำและเป็นตัวแทนของทั้งสินทรัพย์รักษาความมั่งคั่งและอัตราผลตอบแทนรวมของโอกาสในการลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง นั่นอาจเป็นกรณีนี้ ยกเว้นว่าราคาทองคำ (และ ) เคยมีการประเมินมูลค่าต่ำเกินไปในอดีตเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงิน (หุ้นและพันธบัตร) โดยแยกออกจากกัน...

นอกจากนี้ ประเทศหลักๆ (และ “ประเทศรอง”) และธนาคารกลางในซีกโลกตะวันออกยังได้สะสมทองคำจริงในอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นรายปี ตุรกี สิงคโปร์ และโปแลนด์ต่างจากประเทศผู้สะสมทองคำที่มีชื่อเสียง โดยในปีนี้มีการซื้อทองคำจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือจากการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของทองคำในทุนสำรองสกุลเงินแล้ว ผู้ซื้อต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในอดีตของคลังสหรัฐ เช่น จีน ญี่ปุ่น และซาอุดีอาระเบีย ได้ลดการถือครองคลังของตน... headtopics.com

แผนภูมิในหน้าถัดไปจากรายงาน “In Gold We Trust” ของ Increamentum ปี 2023 (พร้อมการแก้ไขเล็กน้อยของฉัน) แสดงจำนวนคลังที่ขายและทองคำที่ซื้อโดยหน่วยงานต่างประเทศอย่างเป็นทางการ (ธนาคารกลางเป็นหลัก) ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2014 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2022:

ข้อมูลที่ใช้ในแผนภูมิคือข้อมูลราคา ณ จุดซื้อขายจริงที่ได้มาจากธุรกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของทองคำแท่งจริง เห็นได้ชัดว่าการค้นพบราคาโดยสุจริตซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับทองคำทางกายภาพได้รับความเสียหายเมื่อตลาดตะวันตกเข้าควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาการซื้อขายในภาคโลหะมีค่าโดยใช้รูปแบบอนุพันธ์ของทองคำปลอมที่มีการซื้อขายแบบดิจิทัลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนและมาตรฐานที่ไม่ชัดเจนของ ความรับผิดชอบ Functional cookies help to perform certain functionalities like... headtopics.com

