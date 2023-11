เวสต์เทกซัส 80.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล เบรนท์ 84.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล

- /+ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ปรับเพิ่มขึ้น 0.77 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 421.9 ล้านบาร์เรล โดยปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1.3 ล้านบาร์เรล

+/- ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง เพื่อประเมินว่าสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะลุกลามออกไปกระทบอุปทานในภูมิภาค หลังอิหร่านออกมาเรียกร้องให้รัฐมุสลิมยุติการส่งออกน้ำมันและอาหารไปยังอิสราเอล

