เล่าเรื่องผ่านเรื่องราว 'ฝน วีระสุนทร'ผู้กำกับจาก Disney’s Wish พรมหัศจรรย์

'ฝน วีระสุนทร' เกิดและเติบโตที่จังหวัดชลบุรี ชีวิตของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันจากดิสนีย์มาโดยตลอด และเธอรู้ว่าตัวเธอเองอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมหัศจรรย์ที่แสนวิเศษที่เธอได้รับมา เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป

จนกระทั่งอายุ 18 ปี หลังจากทราบว่ามีศิลปินจากประเทศไทย ทำงานอยู่ที่สตูดิโอแอนิเมชันของดิสนีย์ในฟลอริด้า ทำให้ฝน วีระสุนทร ตัดสินใจเดินทางในเส้นทางสายแอนิเมชัน ตลอดเวลา 12 ปีที่ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ เธอได้อวดฝีไม้ลายมือไว้ในภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้รางวัลออสการ์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ, Zootopia นครสัตว์มหาสนุก, Moana โมอาน่า ผจญภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้ รวมถึง Ralph Breaks the Internet ราล์ฟตะลุยโลกอินเทอร์เน็ต และ Frozen 2 ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ“มันสุดยอดมากๆ...

ต่อมา Asha และStar ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขาม ราชา 'แม็กนิฟิโก' ราชาแห่งโรซาสเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเธอและพิสูจน์ว่าเมื่อพลังแห่งความปราถนาของคนที่มีความกล้า เชื่อมโยงเข้ากับมนต์วิเศษของดวงดาว เรื่องมหัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้

Disney’s Wish พรมหัศจรรย์ ให้เสียงอาช่าโดย อารีอานา เดอโบส เจ้าของรางวัลออสการ์ (ให้เสียงภาษาไทยโดย อิ้งค์ วรันธร เปานิล) ร่วมด้วย คริส ไพน์ (Chris Pine) ให้เสียง แม็กนิฟิโก (ให้เสียงภาษไทยโดย ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ) และ อลัน ทูดิค (Alan Tudyk) ให้เสียงวาเลนติโนแพะคู่ใจของอาช่า

กำกับภาพยนตร์โดยผู้กำกับรางวัลออสการ์ 'คริส บัค' จาก Disney’s Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ และ Disney’s Frozen 2 ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ และ 'ฝน วีระสุนทร (Fawn Veerasunthorn)' จาก Disney’s Raya and The Last Dragon รายากับมังกรตัวสุดท้าย อำนวยการสร้างโดย ปีเตอร์ เดล เวโช จาก Disney’s Frozen ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ

