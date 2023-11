เล่าหลังใช้งาน Apple Watch Series 9 อัปเกรดให้ใช้ง่าย กับคำสั่ง แตะสองนิ้ว สุดล้ำ

กลายเป็นไฮไลท์เด็ดเลยสำหรับ คำสั่งนิ้ว"แตะสองครั้ง" ใหม่ให้ผู้ใช้ควบคุม Apple Watch Series 9 และ Apple Watch Ultra 2 ได้ง่ายๆ ด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องแตะจอภาพ โดยผู้ใช้สามารถแตะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งด้วยมือข้างที่สวมนาฬิกาสองครั้งเพื่อทำสิ่งต่างๆ ที่ทำอยู่เป็นประจำได้อย่างรวดเร็ว และคุณสมบัติใหม่นี้ก็จะเข้ามาเติมเต็มคำสั่งนิ้วที่มีอยู่เดิม อย่างการแตะ การปัด การยกเพื่อปลุก และการบังหน้าปัดเพื่อปิดเสียง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ Apple Watch...

ประสบการณ์ที่สะดวกสบายและเพลิดเพลิน คำสั่งนิ้ว"แตะสองครั้ง" มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่มักพบอยู่บ่อยๆ นั่นคือในตอนที่มือไม่ว่าง อย่างขณะจูงสุนัข ทำอาหาร หรือถือแก้วกาแฟ คำสั่งนิ้ว"แตะสองครั้ง" ให้ผู้ใช้เลือกการทำงานหลักในหลายๆ แอปและการแจ้งเตือนบน watchOS ได้ทันที ตัวอย่างเช่น

