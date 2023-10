เลสเตอร์ จัดงานรำลึก 5 ปี สูญเสียเจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภา

ซิตี้เมื่อ "วิชัย ศรีวัฒนประภา" ประธานสโมสร, กัปตันเอริก สวอฟเฟอร์ กัปตันอิสซาเบลลา โรซา เลโควิช ทีมงานอีก 2 ท่าน นางสาวนุสรา สุขหน้าไม้ และนายกวีพร พันธุ์แพ ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม

ท่านได้สร้างความภาคภูมิใจและหลอมรวมผู้คนในเมืองเลสเตอร์ และกำหนดนิยามใหม่ให้กับความเชื่อของผู้คนว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ โดยเป็นโอกาสที่ครอบครัวเลสเตอร์ ซิตี้ จะมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อยืนยันถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ของสโมสรภายใต้การบริหารงานของท่าน

โดยแฟนบอลสามารถเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานวิชัย ศรีวัฒนประภา ตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันนี้ เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงทุกคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ เจ้าสัววิชัย เป็นที่จดจำถึงความรักและอบอุ่น และการให้ของท่าน รวมถึงความสำเร็จของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ที่วิสัยทัศน์ของท่านช่วยให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ ทั้งเจ้าสัววิชัย ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 4 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยองค์กรการกุศล ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ headtopics.com

ทั้งยังคว้าแชมป์เอฟเอ คอมมูนิตี้ ชิลด์ ได้ในปีเดียวกัน ตลอดจนเริ่มฤดูกาล 2021/22 ด้วยการลงเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรป อย่าง ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก และ ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ ลีก

