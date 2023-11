เรื่องอาจไม่ธรรมดาแล้ว! เปิดพระเอกลับฟาดฟัน “ฟิล์ม ธนภัทร” แข่งกันท้ารัก “มิน พีชญา”

ล่าสุดมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เด็ด! เปิดไพ่ลับพระเอกหนึ่งคน เมื่อทาง “ดาราเดลี่” สืบเสาะข้อมูลเบื้องต้นจะลงตัวที่ “เจษ​ เจษฎ์พิพัฒ” หลังจาก ​“บุหงาส่าหรี” ลาจอยังไร้ผลงานเรื่องใหม่กับทางสถานี เรียกว่าเป็นโผละครอีกเรื่องที่ปังเว่อร์ “ฟิล์ม-มิน-เจษ” น่าดูเลย แค่รายชื่อนักแสดงก็เกินคุ้ม​แต่จะเป็นเรื่องอะไร​ โผนี้จะจริงหรือไม่! ต้องติดตาม

