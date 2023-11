เรื่องย่อ 'Castaway Diva' พัคอึนบิน ติดเกาะไม่หวั่น ตามฝันนักร้อง

มาแรง! ซีรีส์เกาหลี "Castaway Diva" นำแสดงโดย พัคอึนบิน นางเอกสาวเรื่อง Extraordinary Attorney Woo กลับมาในบทของเด็กสาวติดเกาะร้าง แต่ไม่ทิ้งความฝันนักร้องซีรีส์เกาหลี กำกับโดย "โอชุงฮวาน" (ผู้กำกับซีรีส์ Hotel Del Luna, Big Mouse) และ เขียนบทโดย "พัคฮเยรยอน" (นักเขียนบท Start-Up, While You Were Sleeping) เริ่มสตรีมทาง Netflix ในวันที่ 28 ตุลาคม 2023 และออกอากาศทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:00 น.

(ตามไทย) จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2023ปี 2007 "ซอมกฮา" เด็กสาวนักเรียนมัธยมผู้มีบุคลิกสดใส อาศัยอยู่กับพ่อ "ซอจองโฮ" เจ้าของร้านขายอาหารที่หมู่บ้านบนเกาะนอกชายฝั่ง มกฮามีมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักร้อง โดยมีแรงบันดาลใจ คือ "ยุนรันจู" นักร้องดีว่าสาวสุดป๊อบ และจ้าง "จองกีโฮ" เด็กหนุ่มหน้าเงินเพื่อนร่วมห้องในโรงเรียน ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อมิวสิควิดีโอให้ ทว่าการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวทำให้ทุกอย่างเดินมาถึงจุดเปลี่ยน มกฮาถูกพ่อทุบตีทำร้าย...

เรื่องย่อ พี่นักเลงที่รัก 'มีน-ปิง' หวนประกบคู่ชวนฟิน ในซีรีส์สายวายโคจรมาเจอกันอีกครั้ง สำหรับคู่จิ้นเนื้อหอมอย่าง 'มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์ และ ปิง กฤตนัน อัญชนานันท์' กับเรื่องล่าสุด ซีรีส์ My Dear Gangster Oppa พี่นักเลงที่รัก ที่งานนี้เปิดตัวบวงสรวงสุดปัง กับเรื่องย่อซีรีส์ที่น่าจับตามอง อ่านเพิ่มเติม ⮕

เรื่องย่อ 'RedLife เรดไลฟ์' สังคมวัยรุ่นที่ถูกลืม เรท 18+การันตีความปัง เข้าชิงเทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ระดับเอเชีย ตั้งแต่ยังไม่เข้าฉาย 'RedLife เรดไลฟ์' เล่าเรื่องราววงจรชีวิตวัยรุ่นที่ 'ถูกลืม' ไขว่คว้าอยาก 'ถูกรัก' หนีคำว่า 'ถูกทิ้ง' อ่านเพิ่มเติม ⮕

“แอนโทเนีย โพซิ้ว” MUT 2023 เผยเสน่ห์น่าค้นหาในแบบ Mynx GirlMISTY MYNX (มิสตี้ มิงซ์) แฟชั่นแบรนด์สุดเก๋ที่สนับสนุนให้สาว ๆ ทุกคนเฉิดฉายพร้อมเผยเสน่ห์ ดึงพลังความเป็น Diva ในตัวของทุกคน ผ่านการแสดงออกอย่างมั่นใจและสนุกสนาน ในแบบที่เป็นตนเอง ส่งท้ายปีกับคอลเลกชั่นต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ที่ได้ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2023... อ่านเพิ่มเติม ⮕

เรื่องย่อ 'ดูนา ไอดอลสาวข้างบ้าน Doona' ซูจี - ยางเซจง ก่อรักสุดห้ามใจ'ดูนา ไอดอลสาวข้างบ้าน (Doona!)' ซีรีส์เกาหลี ทาง Netflix 'ซูจี' จับมือ 'ยางเซจง' ปล่อยใจไปกับรักวัยเยาว์และความฝันอันเปล่งประกาย อ่านเพิ่มเติม ⮕

อีเบย์ ชี้ช่อง 5 ตลาด ตปท. ซื้อสินค้าไทยสูงสุด เผยปี 66 อัญมณีไทยมาแรงอีเบย์ เผยหลังโควิด อีคอมเมิร์ซ มาแรง แนะผู้ขายไทยเชื่อมการค้า 190ประเทศทั่วโลก พร้อมชี้เป้า 5ประเทศซื้อสินค้าไทยมากสุด ปี66 อัญมณีไทย มาแรง อ่านเพิ่มเติม ⮕