เรือด่วนเจ้าพระยางดให้บริการเข้าจอดรับ-ส่งที่ท่าเกียกกาย 4-5 พ.ย.

าย เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 และจะกลับมาเข้าจอดรับ-ส่งตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

THAIPBSNEWS: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมชาวไร่อ้อยเตรียมเคลื่อนไหว หลังรัฐบาลประกาศน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ขายไม่เกินกิโลกรัมละ 25 บาท โดยนัดปิดโกดังเก็บน้ำตาลทั้งประเทศวันที่ 5 พ.ย.2566 วันนี้ (1 พ.ย.

SIAMRATH_ONLINE: ‘PEACE’ Grand Opening เปิดชมบ้านตัวอย่าง และเปิดจองโซนใหม่หน้าสวนโครงการ “เฌอ (CHER) ราชพฤกษ์-พระราม 5” วันที่ 4-5 พ.ย.นี้“พีซแอนด์ลีฟวิ่ง” จัดงาน Grand Opening เปิดบ้านตัวอย่างให้เข้าชมอย่างเป็นทางการกับโครงการ “เฌอ (CHER) ราชพฤกษ์ – พระราม 5” ทาวน์โฮม 2 ชั้นโครงการใหม่ ที่มาพร้อมการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Modern yet traditional’ ทั้งยังเชื่อมต่อการเดินทางได้ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ และพบกับข้อเสนอสุดพิเศษแบบจัดเต็ม พร้อมลุ้นรับของรางวัลทุกยูนิต รวมมูลค่ากว่า 1...

MGRONLINELIVE: สะพัด! จ่อเสนอชื่อ 'บิ๊กรอย' ขยับนั่งเลขาฯ สมช.คนใหม่วันนี้ (1 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่าในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการ สมช.คนใหม่ แทนพล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการใน

THAIPBSNEWS: ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 15 พ.ย.พิจารณาคดี “พิธา” ถือหุ้น ITVศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดี 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ ITV วันที่ 15 พ.ย.นี้ หลังผู้ร้องยื่นชี้แจงมาแล้ว 11 ครั้ง และจัดส่งความเห็นเอกสาร 12 คน วันนี้ (1 พ.ย.

THAIPBSNEWS: แจ้งเพิ่มเที่ยวบินอพยพ 'แรงงาน' ในอิสราเอลกลับไทย 2-3 พ.ย.นี้สถานทูตไทยในอิสราเอล แจ้งเพิ่มเที่ยวบินอพยพแรงงานไทยกลับประเทศ วันที่ 2-3 พ.ย.นี้ ให้รีบมาลงทะเบียน-ทำเอกสารเดินทางที่ศูนย์พักพิงฯ ขณะที่ 'ปานปรีย์' พบ รมว.ต่างประเทศอียิปต์ ขอเจรจาช่วยตัวประกัน วันที่ 1 พ.ย.2566 เมื่อช่วงกลางดึก เพจกระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ภาพนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

SIAMRATH_ONLINE: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันนี้ (2พ.ย.66)วันที่ 2 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 พ.ย.2566 ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ ตามเวลา 08.30 น. (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 35.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.

