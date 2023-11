เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Customer Experience of the Year

ด้วยความโดดเด่นของพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมของบริษัทฯ 5 แห่ง ได้แก่ ปาร์คเวนเชอร์, สาทรสแควร์, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ รวมถึงมิกซ์ยูสอย่างสามย่านมิตรทาวน์ และสีลมเอจ ที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผ่านแนวคิดการดำเนินงานที่ยึดความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง (Community–Centric) ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ซึ่งสะท้อนผ่านการออกแบบ ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกด้าน...

ในด้านเทคโนโลยี ล่าสุดอาคารทุกแห่งของบริษัทฯ ผ่านการรับรองจาก WiredScore มาตรฐานระดับโลกที่ประเมินโครงสร้างด้านดิจิทัลและความเสถียร ครอบคลุมของการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร โดยเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้รับการประเมินในระดับสูงสุด Platinum และ Gold ซึ่งการันตีว่าผู้ใช้งานอาคารสามารถเชื่อมต่อได้อย่างลื่นไหล และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้เช่าและผู้ใช้อาคารอย่างต่อเนื่อง โดยมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอย่าง...

PRACHACHAT: “Happiness Together 2024” – Song of joy and loveบริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แอสเซทไวส์ จํากัด (มหาชน)

SIAMBLOCKCHAIN: โผล่อีกราย ! นักขุด Bitcoin แบบ Solo ขุดพบบล็อกใหม่ คว้ารางวัลมูลค่า 7.7 ล้านบาทนักขุด Bitcoin แบบ Solo รายหนึ่ง ประสบความสำเร็จในการขุดพบบล็อก ใหม่ คว้ารางวัล Bitcoin block reward มูลค่า 200,000 ดอลลาร์ ไปได้สำเร็จ

MXPHONE: Vonosis คว้ารางวัล Win-Win Partner Award 2023 คลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลกจากหัวเว่ยVonosis คว้ารางวัล Win-Win Partner Award 2023 คลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลกจากหัวเว่ย พร้อมประกาศแผนรุกตลาดคลาวด์รับแนวโน้มโตเท่าตัว

SIAMRATH_ONLINE: “ออริจิ้น” ยกทัพคอนโด จัด “โปรดีดนิ้ว ดีลส่งท้าย” ลดสูงสุด 1 ล้าน ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่น เริ่ม 1.29 ล้าน ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด 2-5 พ.ย.นี้ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จัดหนักส่งท้ายปี ยกทัพโครงการคอนโดพร้อมอยู่และพรีเซล บนทำเลศักยภาพทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล นำทัพโดยโครงการแบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น, ออริจิ้น เพลย์, ดิ ออริ้น ฯลฯ มากถึง 30 โครงการ เริ่ม 1.29 ลบ.

THAIPOST: กทม. ผนึกพันธมิตร TOA เดินหน้าแต้มสีสันย่านโบ๊เบ๊ ‘Colorful ผดุงกรุงเกษม’ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้กรุงเทพมหานคร นำโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต และเขตปทุมวัน ผนึกกำลังพันธมิตร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TNAMCOT: Tag: ถุงอาหารรีไซเคิลกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมมือบริษัท แอบโซลูท เฟล็กซิเบิ้ล จำกัด (Absolute Flexible) บริษัทชั้นนำด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ของไทย พัฒนานวัตกรรมใหม่ “ถุงบรรจุภัณฑ์อาหารแห้งและอาหารเปียกชนิดรีไซเคิลได้”...

