เผยโฉมทางการ vivo X100 ในสีฟ้าในดีไซน์เส้นแสงดาวและกล้องหลังจาก ZEISS T*

Han Boxiao ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ของ vivo ประเทศจีนได้เผยภาพของ vivo X100 รุ่นเล็กสุดในตระกูลที่มาพร้อมกับสีฟ้าสวยงามและได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นแสงดาวที่วิ่งเป็นวงกลมอย่างสวยงาม ทั้งนี้ เราก็ยังเห็นสัญลักษณ์ ZEISS T* ที่ร่วมกันพัฒนาในเรื่องกล้องหลังเช่นเดิมครับ

นอกจากโมดูลกล้องหลังและฝาหลังแล้ว เราก็นยังเห็นไฟแฟลช LED ที่แฝงอยู่ที่มุมขวาบนเหนือโมดูลกล้อง และด้านล่างตัวเครื่องที่มีช่องใส่ซิมการ์ด, พอร์ต USB-C และลำโพงครับ สำหรับ vivo X100 Series คาดว่าจะมาด้วยกัน 3 รุ่น ได้แก่ X100, X100 Pro และ X100 Pro+ โดยจะเริ่มเปิดตัวที่จีนในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ และตามด้วย Global ภายหลังครับหลุดอีก! สเปคกล้อง vivo X100 จัดเต็มเซ็นเซอร์หลัก IMX920 f/1.

:

IPHONE_DROID: ได้วันแล้ว! vivo X100 Series ยืนยันเปิดตัวในจีนวันที่ 13 พ.ย.นี้!ได้วันแล้ว! vivo X100 Series ยืนยันเปิดตัวในจีนวันที่ 13 พ.ย.นี้! - Android News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

แหล่ง: iPhone_Droid | อ่านเพิ่มเติม ⮕

IPHONE_DROID: ได้หมด ! OPPO Find X7 Pro, vivo X100 Pro+ และ Xiaomi 14 Ultra อาจใช้เซ็นเซอร์ LYT-900 ขนาด 1″ ในเลนส์หลักได้หมด ! OPPO Find X7 Pro, vivo X100 Pro+ และ Xiaomi 14 Ultra อาจใช้เซ็นเซอร์ LYT-900 ขนาด 1' ในเลนส์หลัก - Android News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

แหล่ง: iPhone_Droid | อ่านเพิ่มเติม ⮕

IPHONE_DROID: หลุดอีก! สเปคกล้อง vivo X100 จัดเต็มเซ็นเซอร์หลัก IMX920 f/1.57 และเลนส์ “Vario-Tessar”หลุดอีก! สเปคกล้อง vivo X100 จัดเต็มเซ็นเซอร์หลัก IMX920 f/1.57 และเลนส์ 'Vario-Tessar' - Android News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

แหล่ง: iPhone_Droid | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DROIDSANS: vivo X100 Series เผยดีไซน์อย่างเป็นทางการ ยืนยันได้ใช้ชิป Dimensity 9300 คาดเปิดตัว 17 พฤศจิกายน 2023The First Android Community in Thailand

แหล่ง: droidsans | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MXPHONE: คอนเฟิร์ม vivo X100 series เปิดตัว 13 พ.ย. พร้อมด้วย Watch 3 สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่vivo ยืนยันในงานประชุมนักพัฒนาที่จีน โดยเผยว่า vivo X100 series มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.00 น. ตามเวลาปักกิ่ง ประเทศจีน หรือเวลา 18.00 น. ตามเวลาของไทย

แหล่ง: mxphone | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MXPHONE: vivo มอบความสนุก พิเศษทุกความรู้สึก ผ่านบูธกิจกรรม Aura Portrait Studiovivo มอบความสนุก พิเศษทุกความรู้สึก ผ่านบูธกิจกรรม Aura Portrait Studio ในคอนเสิร์ตครบรอบ 9 ปี “vivo V29e 5G x What The Duck Family & Friends Party”

แหล่ง: mxphone | อ่านเพิ่มเติม ⮕