เผยผลทดสอบ Apple M3 ตัวเริ่มต้น แรงกว่า Apple M2 เกือบ 20%

ภายในงานเปิดตัว Apple ระบุว่า Apple M3 มีประสิทธิภาพของแกนประมวลผลพลังงานต่ำดีขึ้นกว่า Apple M2 อยู่ 30% และดีขึ้นกว่า Apple M1 อยู่ 50% ส่วนแกนประมวลผลประสิทธิภาพสูง แรงกว่า Apple M2 อยู่ 15% แรงกว่า Apple M1 อยู่ 30%Apple M2: Single-core ได้ 2,600 คะแนน และ multi-core ได้ 9,700 คะแนน

TECHOFFSIDE: MacBook Pro 13 นิ้ว M2 รุ่น TouchBar เลิกขาย หลังเปิดตัว ชิป M3Apple หยุดขาย MacBook Pro 13 นิ้ว ชิป M2 รุ่นที่มี TouchBar นำออกจากหน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อย หลังเปิดตัว MacBook Pro M3

MXPHONE: สรุปงานเปิดตัว Apple Event 'Scary fast.' (Macbook Pro, iMac, M3 Series)มาอีกแล้วสำหรับงาน Apple Event 'Scary Fast' ที่ทาง Apple ได้เปิดตัว Macbook Pro 14' และ 16' พร้อมชิปใหม่ M3, M3 Pro, M3 Max รอบนี้อัปเกรดประสิทธิภาพมาแบบจัดเต็ม

MXPHONE: Apple โชว์เบื้องหลัง 'Scary Fast' ที่ถ่ายทั้งงานด้วย iPhone 15 Pro MaxApple ปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายคลิปอีเวนท์ 'Scary Fast' ที่เป็นการเปิดตัวชิป M3, MacBook Pro และ iMac รุ่นใหม่ ซึ่งถูกบันทึกภาพด้วยมือถือเรือธง iPhone 15 Pro Max

SANOOK: เปิดตัว iMac 24 ใหม่กับขุมพลัง M3 เปลี่ยนเยอะสุดในรอบ 2 ปีApple ได้เปิดตัว iMac 24 นิ้วรุ่นใหม่ซึ่งมีชิป M3 อันน่าทึ่ง และทำให้คอมพิวเตอร์แบบออลอินวันที่ดีที่สุดในโลกรุ่นนี้ทรงประสิทธิภาพและทำอะไรได้มากขึ้นไปอีก

SPRINGNEWS_TH: Apple เปิดตัวสเปค เผยราคา Macbook Pro รุ่น 14 นิ้ว , 16 นิ้ว ชิป M3, M3 Pro และ M3 MaxApple ได้เปิดตัว Macbook Pro รุ่น 14 นิ้ว และรุ่น 16 นิ้ว โดยใช้ชิป 3 นาโนเมตรเป็นรุ่นแรก พร้อมเทคโนโลยี Dynamic Caching ซึ่งจะช่วยให้ชิป M3, M3 Pro และ M3 Max ได้อัปเกรดประสิทธิภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเร็วและประหยัดพลังงาน

TECHOFFSIDE: MacBook Pro 14 นิ้ว และ 16 นิ้วใหม่ ชิป M3 แล็ปท็อปโคตรแรง แบตอยู่ได้ 22 ชม. อัด RAM สูงสุด 128GB ราคาเริ่มต้น 59,900 บาทApple เปิดตัว MacBook Pro 14 นิ้ว และ 16 นิ้วใหม่ มีให้เลือก ชิป M3, M3 Pro และ M3 Max ประสิทธิภาพแรงสุดขีด ราคา เริ่มต้น 59,900 บาท

