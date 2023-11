เผย หากผี ปลด 'เทน ฮาก' จ่ายไม่ต่ำกว่า 15 ล้านปอนด์

ปัจจุบัน เอริก เทน ฮาก รับค่าจ้างจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปีละ 9 ล้านปอนด์ และสัญญาจะหมดลงในช่วงปี 2025 โดย เดอะ มิเรอร์ เปิดเผยว่าหากแมนฯ ยูไนเต็ด คิดจะปลด เอริก เทน ฮาก ออกจากตำแหน่ง ต้องจ่ายเงินชดเชยขั้นต่ำที่ราว 15 ล้านปอนด์( 660 ล้านบาท) เป็นอย่างน้อย ซึ่งตัวเลขนี้เกือบจะเท่ากับตอนที่ ปลด โชเซ มูรินโญ ออกจากกุนซือเมื่อปี 2018

ก่อนหน้านี้ "ปีศาจแดง" ใช้เงินไปแล้วถึง 38 ล้านปอนด์ หรือราว 1,670 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าชดเชยในการปลุดกุนซือออกจากตำแหน่งนับตั้งแต่ 2013 เริ่มจาก เดวิด มอยส์ (7 ล้านปอนด์), หลุยส์ ฟาน กัล (8.4 ล้านปอนด์), โชเซ มูรินโญ (15 ล้านปอนด์) และโอเล่ กุนนาร์ โซลชา (7.5 ล้านปอนด์)

