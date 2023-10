เปิดตัว Xiaomi 14 และ 14 Pro มาพร้อม HyperOS และกล้อง LEICA ที่ปรับปรุงใหม่

มาตรฐานสี CIE2015 รองรับ HDR10+, Dolby Visionกล้องหลัก Light Hunter 900 ขนาด 1/1.31 นิ้ว 50MP f/1.6, ระบบกันสั่น OISกล้อง Telephoto ความละเอียด 50MP f/2.0, ระบบกันสั่น OIS, Floating Focus ระยะซูม 75 มม.แบตเตอรี่ความจุ 4,610 mAhUSB Type-C 3.2การถ่ายวิดีโอของ Xiaomi 14 รองรับความละเอียด 8K 24fps, 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60/120/240/960fps และ 720p ที่ 1920fps ส่วนสีของตัวเครื่องมี 4 สีได้แก่ ดำ, เทา, ชมพู และ เขียวรองรับความสว่างสูงสุด 3,000 nitsROM UFS 4.

Xiaomi 14 ซีรี่ส์เปิดให้สั่งจองแล้วที่ประเทศจีน ส่วนประเทศอื่น ๆ รวมถึงไทยยังไม่มีประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

