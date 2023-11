เปิดตัว Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM ซูเปอร์เทเลโฟโต ในราคาจับต้องได้!

ซึ่งนอกจาก RF 200-800mm F6.3-9 IS USM และ RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z ก็ยังมีเลนส์มุมกว้างสำหรับกล้อง APS-C RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM เปิดตัวพร้อมกันอีกด้วยCEO อธิบายเอง ทำไมสมาร์ตโฟนบางรุ่นได้รับอัปเดต Android เยอะ บางรุ่นไม่ได้

BEARTAI: เปิดตัวเลนส์ในฝัน! Canon RF 24-105mm F2.8L IS USM Z ช่วงไวแสงครอบจักรวาลมาจริงแบบไม่ปล่อยให้รอนาน Canon เปิดตัวเลนส์ซูมไวแสงกับระยะสุดครอบจักรวาล 'RF 24-105mm F2.8L IS USM Z' ตัวแรกของโลกกับระยะ 24-105mm F2.8 แบบนี้ พกไปเที่ยวจบได้ในตัวเดียว สายถ่าย Event ต้องชอบ!

SIAMRATH_ONLINE: นาทีระทึก!! 'ช้างป่า' เหยียบ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เสียชีวิตจากกรณีเหตุช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน ออกจากเขตป่าอนุรักษ์เข้ามาหากินในพื้นที่ชุมชนพื้นที่ ม.3 บ้านท่าตาสี ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.

BLOGNONE: Apple เผยเบื้องหลังการถ่ายทำคีย์โน้ต Scary Fast ที่ถ่ายทำด้วย iPhone 15 Pro Max ทั้งหมดหลังงานคีย์โน้ต Scary Fast เปิดตัว Mac รุ่นใหม่ ซึ่งระบุในตอนจบว่าเนื้อหาทั้งหมดถ่ายทำด้วย iPhone 15 Pro Max แอปเปิลก็ไม่รอช้า ปล่อยคลิปพาดู

PRACHACHAT: เครือสหพัฒน์ เปิดตัว ‘KingsQuare Residence’เครือสหพัฒน์ ผนึกพาร์ทเนอร์ระดับโลก เปิดตัว ‘KingsQuare Residence’ คอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ มุ่งสร้าง ‘Community of Kindness’ ชีวิตและสังคมที่ดี ย่านพระราม

PRACHACHAT: สหพัฒน์ ปลื้มคอนโดลักเซอรี่ “คิงส์สแควร์ เรสซิเดนซ์” ขาย 2 ชั่วโมงกวาดยอดพันล้านเครือสหพัฒน์ ผนึกพาร์ทเนอร์ระดับโลก เปิดตัว ‘KingsQuare Residence’ คอนโดมิเนียมลักเซอรี่ หนึ่งในโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ย่านพระราม 3 ผลตอบรับดีเกินคาด

TECHOFFSIDE: HYUNDAI IONIQ รถยนต์ไฟฟ้า EV จากเกาหลี เตรียมบุกไทยเร็วๆ นี้HYUNDAI IONIQ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV สัญชาติเกาหลี ในเครือบริษัท ฮุนได มอเตอร์ ยืนยันเตรียมบุก เปิดตัว ในไทยเร็ว ๆ นี้แน่นอน

